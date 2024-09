Auxílio-moradia do Governo de Pernambuco tem reajuste de R$ 200 para R$ 350

A- A+

O auxílio-moradia pago pelo Governo de Pernambuco será reajustado de R$ 200 para R$ 350 a partir de outubro. A Lei 2180/2024 que reajusta em 75% o auxílio foi sancionada pela governadora Raquel Lyra nesta quarta-feira (4).

A mudança também inclui ocupantes de imóveis situados em prédios-caixão com alto risco de desabamento no Grande Recife e moradores da comunidade de Santa Terezinha, em Santo Amaro, no Recife, que vivem às margens do canal do bairro.

De acordo com a governadora, a gestão está trabalhando para entregar moradias, regularização fundiária e para virar a página do déficit habitacional no Estado.

"Em parceria com o governo federal, nós garantimos indenizações aos mutuários dos prédios-caixão da Região Metropolitana do Recife que correm risco de desmoronamento, além de ajuda financeira às pessoas que ainda viviam nesses edifícios. São essas e outras famílias que não têm onde morar que receberão, a partir de outubro, o auxílio-moradia já com o valor reajustado. Investimentos como esses transformam a vida de quem mais precisa", pontuou a gestora estadual durante reunião do Conselho de Administração da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O auxílio-moradia concedido pelo Estado atende mais de 5 mil pessoas.

Entre os que passarão a receber o benefício estão 42 famílias que vivem na comunidade de Santa Terezinha, no bairro de Santo Amaro, no Recife, enquanto aguardam a construção do habitacional de interesse social que será erguido no terreno da antiga sede da vice-governadoria, na Avenida Cruz Cabugá.

Outros anúncios

Ao longo do evento do Sinduscon-PE, a governadora também anunciou a ampliação do valor máximo dos imóveis comercializados com o uso da modalidade Entrada Garantida do programa Morar Bem Pernambuco.



Com a mudança, o subsídio de R$ 20 mil para o financiamento habitacional vai incluir imóveis com valores de até R$ 210 mil na Região Metropolitana do Recife (RMR) e de R$ 220 mil na capital pernambucana. Nas demais regiões do Estado, o limite permanece em R$ 190 mil.

O objetivo da mudança é estimular lançamentos imobiliários para atender famílias com renda de até dois salários mínimos em regiões mais valorizadas.

