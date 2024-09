A- A+

Investimento BNDES amplia foco de investimentos no Nordeste em parceria com Sudene O banco busca ampliar recursos destinados à região com foco em geração de emprego e renda

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) participou, na última terça-feira (10), da primeira reunião do Comitê Regional de Instituições Financeiras Federais (Coriff), realizada em Recife. O encontro teve como objetivo definir estratégias para acelerar e direcionar investimentos no Nordeste, visando à geração de emprego e renda. O comitê atuará em colaboração com o Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), auxiliando na articulação de ações que otimizem o financiamento de projetos na região.

A reunião também abordou a integração de instrumentos financeiros com políticas públicas setoriais, como o programa Nova Indústria Brasil, o Novo PAC, a Transformação Ecológica e o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). O BNDES, que registrou um aumento de 196% nas aprovações de crédito para o Nordeste no primeiro semestre deste ano, com R$ 7,7 bilhões em investimentos, busca expandir ainda mais sua atuação na região.

"Nosso grande objetivo aqui é ampliar os investimentos no Nordeste. Essa coordenação do Coriff pode ser fundamental para criarmos uma inteligência de financiamento que desenvolva as cadeias com maior potencial e faça diferença na vida da população", afirmou a diretora de Crédito Digitais para Micro, Pequenas e Médias Empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho.

A diretora destacou segmentos estratégicos para o desenvolvimento regional, como turismo, inovação e agricultura familiar, além de enfatizar a importância de ouvir as demandas de todos os estados. "Iniciamos esse processo de articulação para pensar investimentos estruturantes, desenvolvendo a vocação de cada estado", acrescentou.

Danilo Cabral, superintendente da Sudene, reforçou a necessidade de uma aplicação estratégica dos recursos de crédito disponíveis para os 11 estados sob a área de atuação da Superintendência. "É preciso integrar as políticas e os instrumentos de financiamento, pois estes estão aquém do necessário para quebrar a lógica do aprofundamento das desigualdades", afirmou Cabral na abertura do encontro.



Entre as medidas definidas na reunião, foi acordada a criação de um grupo de trabalho para elaborar uma matriz das linhas de crédito disponíveis para o Nordeste, identificando lacunas e possíveis superposições. O grupo também ficará responsável por consolidar dados sobre obras prioritárias públicas e privadas e analisar o direcionamento dos recursos para pesquisa e desenvolvimento, alinhados com as prioridades regionais. O comitê também discutiu a execução de ações voltadas para a preservação da Caatinga.

A reunião contou com a participação da economista Tania Bacelar, que apresentou um painel sobre "Desenvolvimento do Nordeste e a importância das políticas de financiamento integradas". Ela destacou as oportunidades da nova agenda regional, como a expansão da infraestrutura, a retomada da industrialização e a valorização das cadeias produtivas, e reforçou o papel do BNDES. "O banco deve ter uma presença mais ativa no Nordeste e olhar o potencial da região no contexto do século XXI", ressaltou Bacelar.

Pedro Lima, representante do Consórcio Nordeste, destacou a importância de ampliar o crédito para a região. "A reativação do Coriff é importantíssima para articular estratégias conjuntas das instituições financeiras e aumentar a oferta de crédito no Nordeste. Superar as desigualdades regionais passa, obrigatoriamente, pela superação da desigualdade na oferta de crédito e investimento", frisou Lima.

Além do BNDES, o encontro reuniu representantes de instituições como Finep, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).



