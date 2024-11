Boeing e sindicatos chegam a acordo provisório. Fim da greve será votado na segunda-feira (4)

A- A+

A Boeing e líderes sindicais que representam 33.000 trabalhadores em greve chegaram a um acordo provisório para encerrar uma longa disputa trabalhista que está prejudicando a fabricação de aviões comerciais da empresa.

A proposta mais recente da empresa aumentaria os salários em 38% ao longo de quatro anos e daria aos trabalhadores um bônus de assinatura de US$ 12.000 após a ratificação, disse o distrito da que representa os trabalhadores em greve em um comunicado.

O Distrito 751 do IAM (Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais) pediu que seus membros aceitassem a oferta da Boeing e encerrassem a greve, alertando que eles corriam o risco de perder os ganhos que obtiveram após semanas de negociação coletiva. O sindicato planeja realizar uma votação sobre a proposta em 4 de novembro.





“Em toda negociação e greve, há um ponto em que extraímos tudo o que podíamos em barganha e retendo nosso trabalho”, disse o sindicato nesta quinta-feira. “Estamos nesse ponto agora e corremos o risco de uma oferta regressiva ou menor no futuro.”

As ações da Boeing subiram até 2,5% nas negociações nas negociações pós-mercado.

Uma votação sobre a nova oferta fornece à Boeing uma nova oportunidade de encerrar a greve depois que os trabalhadores rejeitaram duas propostas anteriores. A ratificação representaria uma vitória crítica para o novo CEO Kelly Ortberg, resolvendo uma das tarefas mais urgentes em seu esforço para reviver o fabricante sitiado.

Fim do acordo de aquisição: Boeing vai pagar US$ 150 milhões para encerrar disputa com a Embraer

Os dois lados têm trabalhado a semana toda para quebrar o impasse com a assistência da Secretária do Trabalho dos EUA em exercício, Julie Su. A paralisação do trabalho está se aproximando da marca de dois meses, pressionando a Boeing e seus fornecedores, e repercutindo na economia dos EUA.

A produção de jatos importantes, incluindo o 737 Max, foi interrompida desde que os trabalhadores saíram do trabalho em 13 de setembro, deixando as fábricas representadas pela IAM da Boeing em toda a Costa Oeste inativas. A greve está custando à Boeing cerca de US$ 100 milhões por dia em receita perdida, segundo algumas estimativas, aumentando sua pressão financeira.

A greve também causou perdas econômicas totais estimadas em US$ 9,66 bilhões, superando em muito a paralisação dos estivadores no início de outubro, de acordo com o Anderson Economic Group. A contagem inclui salários perdidos, lucros perdidos, perdas de fornecedores, impacto ao cliente e consequências para a economia local em Washington e Oregon.

