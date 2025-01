Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com forte pressão da DeepSeek em tecnologia

A- A+

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, 27, com uma forte queda no setor de tecnologia, após relatos de que a startup chinesa DeepSeek desenvolveu um poderoso modelo de inteligência artificial (IA) por um valor relativamente baixo e utilizando chips menos avançados. A semana conta ainda com decisão do Banco Central Europeu (BCE) e a divulgação de importantes balanços.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,07%, a 529,69 pontos, com o subíndice de tecnologia tombando 2,97%.

Seguindo as notícias sobre a DeepSeek, para o ING, o mercado precisa avaliar uma taxa de adoção mais lenta da computação de alto desempenho e das receitas das empresas que vendem modelos de IA. "E isto numa altura em que as avaliações tradicionais das empresas já são altamente sensíveis a pequenas mudanças nas expectativas", aponta.

A avaliação das empresas depende dos seus lucros descontados, que podem ser aproximados por um múltiplo. A holandesa ASML, por exemplo, é negociada a um preço atual sobre o lucro por ação múltiplo de 33,6x. Em Amsterdã, os papéis da companhia recuaram 7,01% nesta segunda.

Em Frankfurt, o DAX recuou 0,54%, a 21.280,32 pontos, com destaque para a fabricante de chips Infineon Technologies, com baixa de 1,91%. Em Paris, o CAC 40 teve uma queda de 0,27%, a 7 906,58 pontos

Mais adiante, na quinta-feira, 30, o BCE anuncia decisão de política monetária, quando provavelmente voltará a cortar seu juro básico. O ING aponta que os dirigentes deram sinais renovados para um corte de 25 pontos base, e não pensa que este será um evento que abale o mercado.

"A nossa base é que uma reiteração da mensagem amplamente pacífica pode abrir caminho a taxas mais baixas na zona euro", avalia. Antes disso, na quarta-feira (29), a expectativa é de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deixe seus juros inalterados, após reduzi-los por três vezes consecutivas na segunda metade de 2024.

Da temporada de balanços da Europa, destaque positivo para a Ryanair, cuja ação saltava 3,16% em Londres, após a companhia aérea de baixo custo divulgar resultados melhores do que o esperado. Na cidade, o FTSE 100 avançou 0,02%, a 8.503,71 pontos.

Nos próximos dias, estão previstos informes trimestrais de Deutsche Bank, Shell, ASML e LVMH. Em Madri, o Ibex35 subiu 0,27%, a 12.014,80 pontos. Por outro lado, o FTSE MIB teve queda de 0,03%, a 36.191,17 pontos, em Milão. Já o PSI20 recuou 0,57%, a 6.466,44 pontos, em Lisboa.

No noticiário macroeconômico, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 85,1 pontos em janeiro, graças a uma melhora na avaliação das condições atuais. As expectativas para mais adiante, no entanto, se deterioraram neste mês.



