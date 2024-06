A- A+

Venda do Milho Circuito do Milho Olinda 2024 tem aumento de 30% em relação a 2023 O evento, que aconteceu em 6 polos espalhados pela cidade de Olinda, injetou quase 5 milhões na economia

A movimentação do tradicional Circuito do Milho de Olinda este ano foi 30% maior do que em 2023, foram comercializadas 290 toneladas do cereal nos seis polos entre os dias 22 (sábado) e 23 (domingo). O resultado representou uma injeção de R$ 4,8 milhões na economia da cidade. Em mãos de milho, a conta chegou a 23.191, rendendo 1.159.400 espigas.

O acréscimo de 30% se refere ao avanço de 210 toneladas vendidas no ano passado para as 290 toneladas comercializadas no evento em 2024. Cinquenta e cinco empreendedores venderam seus produtos para cerca de 24 mil pessoas. Para cada comprador, o tíquete médio de compra foi de R$ 200.

Confira o balanço:

Polo Ouro Preto

5 - Empreendedores

1.500 - Mãos de Milho

75 mil - Espigas de milho

19 - Toneladas

Polo Bondade

3 - Empreendedores

500 - Mãos de Milho

25 mil - Espigas de Milho

06 - Toneladas

Polo Sítio Novo

7- Empreendedores

2.485 - Mãos de Milho

124.250mil - Espigas de Milho

32 - Toneladas

Polo Rio Doce

18 - Empreendedores

6.750 - Mãos de Milho

337.500 mil - Espigas de Milho

84 - Toneladas

Polo Tabajara

8 - Empreendedores

953 - Mãos de Milho

47.650mil - Espigas de milho

12 - Toneladas

Polo Peixinhos

14 - Empreendedores

11mil - Mãos de Milho

550mil - Espigas de milho

137 - Toneladas

