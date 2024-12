A- A+

Gestão Comece 2025 com as finanças da empresa no azul O planejamento financeiro permite uma melhor gestão dos recursos, facilita a tomada de decisões estratégicas e contribui para a saúde financeira do negócio

Iniciar o ano com as finanças da empresa bem organizadas é fundamental para garantir um crescimento sustentável e evitar surpresas desagradáveis ao longo dos meses. Desse modo, o planejamento permite uma melhor gestão dos recursos, facilita a tomada de decisões estratégicas e contribui para a saúde financeira do negócio.

Um estudo conduzido pelo Censo Agências 2024 ouviu 617 organizações de diferentes portes e regiões e revelou que 36,14% dos gestores se dedicam regularmente à administração de seus negócios, enquanto 28,85% afirmaram dedicar pouco tempo a essa atividade. Além disso, a pesquisa apontou que 38,9% das agências participantes adotam modelos híbridos de trabalho, o que também contribui para reduzir custos operacionais.

“A organização financeira no início do ano é crucial para qualquer empresa, pois permite identificar possíveis gargalos, planejar investimentos e garantir que todas as obrigações sejam cumpridas sem comprometer o fluxo de caixa”, destaca Marcello Marin, contador, administrador, mestre em Governança Corporativa e especialista em Recuperação Judicial.

Atualmente, planejar as finanças se tornou uma necessidade para empresas que desejam crescer de forma sustentável. “Corporações que negligenciam o planejamento tendem a enfrentar dificuldades ao longo do ano, como falta de recursos para investimentos e problemas com inadimplência”, alerta.

Orientações

Marin lista cinco conselhos para quem quer começar 2025 com as contas organizadas. O primeiro deles diz respeito à revisão do orçamento, considerado ponto de partida.

“É fundamental olhar com atenção para as receitas e despesas do ano passado e, com base nisso, ajustar o orçamento de acordo com as novas metas e expectativas para o ano que está começando”, alega.

Controle de fluxo de caixa é o segundo conselho do especialista. “Manter um controle rigoroso do fluxo de caixa é essencial para a saúde financeira de qualquer empresa. Isso permite ter uma visão clara de quanto dinheiro entra e sai, evitando surpresas e garantindo que todas as obrigações sejam pagas em dia, sem comprometer o orçamento”, aconselha.

O terceiro é planejar os investimen­tos, que, realizado de forma estratégica, é, para Marin, crucial pa­ra o crescimento sustentável da or­ganização. “Identificar as áreas que mais precisam de recursos e alocar o orçamento de maneira inte­ligente pode ser a chave para alcançar resultados significativos”, sugere.

Dívidas

Na lista do executivo, a gestão de dívidas aparece em quarto lugar. “Gerenciar as dívidas de forma eficiente é um dos pilares para manter a saúde financeira da empresa. Negociar prazos, juros e condições favoráveis pode reduzir custos ao longo do tempo e ajudar a evitar problemas mais sérios no futuro”, recomenda.

O quinto e último conselho é priorizar uma reserva de emergência, que ele considera uma prática fundamental para a proteção financeira da empresa.

“Destinar uma parte do orçamento para um fundo de contingência garante que, em momentos de crise ou situações inesperadas, a empresa tenha recursos suficientes para seguir em frente”, finaliza.

