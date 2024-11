Conheça a SpaceSail, rival da empresa de Musk que firmou acordo com governo brasileiro

A- A+

O Ministério das Comunicações assinou nesta terça-feira um acordo com a empresa chinesa considerada uma concorrente da Starlink, propriedade do bilionário Elon Musk. A SpaceSail está desenvolvendo um serviço de internet de alta velocidade por meio de um sistema de satélites de órbita baixa da Terra (LEO, na sigla em inglês) — segmento da tecnologia no qual a Starlink é líder no mercado.

O secretário de Telecomunicações de Lula, Hermano Tercius, disse, no início deste mês, que o objetivo é fomentar a competição no setor de satélites de órbita baixa, na tentativa de conectar mais famílias, escolas e empresas em áreas remotas do Brasil à internet.

“Nosso MOU [acordo de entendimento] com a Telebras não é apenas uma parceria, mas também um compromisso compartilhado para capacitar regiões carentes do Brasil”, disse Jason Jie Zheng, da SpaceSail, em um discurso.

“Ao combinar a expertise da Telebras com a solução de ponta da SpaceSail, pretendemos apoiar a iniciativa nacional do Brasil com nossos serviços de banda larga e soluções industriais digitais e impulsionar o acesso a serviços essenciais como educação, saúde pública e governo.”

O projeto SpaceSail foi lançado no ano passado, por meio do incentivo estatal chinês, e prevê executar três fases iniciais de seu desenvolvimento até 2030. O primeiro objetivo, que deve ser concluído até o ano que vem, prevê enviar mais de 600 dos seus satélites ao espaço — já tendo colocado em órbita seus primeiros 18 em agosto, seguido de um novo lançamento de outros 18 no mês passado.

Para 2027, a meta é enviar mais 600 satélites, em um avanço global da sua cobertura. Por fim, o ambicioso objetivo, a ser cumprido até 2030, prevê o envio de 15 mil satélites a serem colocados em órbita, o que permitirá "integração multisserviço de conexão direta móvel".

Acordo

O memorando de entendimento assinado com a estatal brasileira Telebras prevê que as empresas estudem a demanda por internet via satélite em locais que a infraestrutura de fibra óptica não chega, como áreas rurais, e a possibilidade de parcerias para levar inclusão digital a essas localidades.

Também foi assinado um memorando assinado entre o Ministério das Comunicações e a Administração Nacional de Dados da China para o desenvolvimento de infraestrutura digital e inovação tecnológica, além do fortalecimento da indústria digital.

Com isso, a expectativa é de fortalecimento de políticas públicas, coordenação em foros internacionais e a realização de encontros técnicos. O memorando foi previamente assinado pela China. A entidade chinesa já tem memorandos assinados com Peru, Uruguai, Chile, Paquistão e Vietnã.

O presidente da China, Xi Jinping, está no Brasil participando da Cúpula do G20, no Rio de Janeiro. Ele chegou nesta terça a Brasília e, na quarta, tem reunião com o presdiente Lula.

