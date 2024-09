A- A+

Crédito Crédito liberado para o Minha Casa Minha Vida em Pernambuco soma cerca de R$ 4 bilhões O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (10), na sede da ADEMI-PE, no bairro do Espinheiro

O volume de liberação de crédito pela Caixa Econômica Federal destinado ao Programa Minha Casa Minha Vida em Pernambuco, até agosto deste ano, foi de R$ 4,41 bilhões.

Do montante, os recursos utilizados foram provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); com R$ 2,87 bilhões, e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), da Caixa; com R$ 1,51 bilhão. Nas faixas advindas do FGTS, o município de Paulista liderava o ranking, com R$ 422 milhões. Das 5 cidades que se destacaram no SBPE, Recife ocupava o topo, com 766 milhões.

Os dados foram apresentados na sede da ADEMI-PE nesta terça-feira (10). Na ocasião, estiveram presentes Marcelo Maia, superintendente regional de habitação da Caixa Econômica Federal, e João Victor, representante do setor executivo de habitação da instituição, assim como o presidente da ADEMI-PE, Rafael Simões.

Por município

Com a Região Metropolitana concentrando as contratações no período, as cidades que lideraram na obtenção de crédito pelo facilitador foram Recife, com recebimento de R$ 1,1 bilhão até agosto; Paulista e Jaboatão, empatados com R$ 500 milhões cada; e Caruaru, com a marca de R$ 400 milhões destinados à habitação pela iniciativa.

Já o número de contratações, Recife também lidera, com 2,6 contratos firmados. Logo atrás, vêm Paulista, com 2,4 mil, Caruaru, com 1,9 mil e Jaboatão dos Guararapes, com 1,5 mil habitações viabilizadas pela ação governamental.

Tipos de imóvel e contratos

Da categoria dos imóveis que fazem parte do levantamento, 79,9% representavam construções novas e 20,1%, usadas. "O carro-chefe desse tipo de financiamento são os imóveis novos, então é um indicador muito positivo, porque ele mostra o estímulo e o avanço que a gente tem aqui no mercado de produção", afirmou o superintendente regional da CEF.

Do total de pessoas que fecharam negócio dentro do programa até agosto, 74,8% se referiam a pessoa física e 25,2% a pessoa jurídica.

Elevação de tetos

Com isso, o clima da reunião foi de positividade, não só pelos números acumulados até o momento, mas também pela projeção esperada com as condições do Programa Morar Bem no Estado, que prevê subsídios de até R$ 20 mil para complementar o financiamento do programa federal.

"2024 foi um ano que a gente apresentou um crescimento no crédito imobiliário, especialmente, voltado para os imóveis e empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, temos ainda 4 meses pela frente, mas com a expectativa de fechar o ano com muito acesso à moradia aqui no Estado de Pernambuco", afirmou Marcelo Maia.

Na última semana, o Governo do Estado ampliou os valores dos imóveis contemplados pelo recurso, que agora são de até R$ 210 mil na Região Metropolitana do Recife (RMR) e de R$ 220 mil na capital pernambucana, colaborando ainda mais com a perspectiva otimista.

