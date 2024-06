A- A+

BRASIL De volta a Brasília, Lula discute revisão de gastos do governo com Haddad Governo vem sendo pressionado a promover um equilíbrio nas contas públicas por meio da revisão de despesas, e não apenas com aumento de arrecadação

Após retornar da Europa, onde participou de reunião da Cúpula do G7, o presidente Luiz Inácio Lula reúne auxiliares nesta segunda-feira para discutir, segundo ele, revisão dos gastos do governo.



No sábado, quando ainda estava na Itália, o presidente afirmou ter pedido ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, uma reunião para discutir orçamento do governo nesta semana.

— Antes de sair, eu pedi para Rui Costa preparar uma reunião do conselho orçamentário para semana que vem. Eu quero fazer a discussão sobre o Orçamento (de 2025) e quero discutir os gastos. O que muita gente acha que é gasto, eu acho que é investimento — disse Lula no sábado.





A agenda presidencial divulgada pelo Palácio do Planalto inclui uma reunião de Lula com Haddad e as ministras do Planejamento, Simone Tebet, e da Gestão, Esther Dweck, além de Rui Costa.

O governo vem sendo pressionado a promover um equilíbrio nas contas públicas por meio da revisão de despesas, e não apenas com aumento de arrecadação. No sábado, Lula afirmou que irá discutir uma revisão de gastos do governo, mas ponderou que não irá fazer ajuste fiscal "em cima dos pobres".

— Se o Haddad tiver uma proposta, ele vai me procurar essa semana e vai discutir economia comigo — afirmou — A gente não vai fazer ajuste em cima dos pobres.

A discussão vai ocorrer em após um forte revés para o governo no Congresso. Na última quarta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) devolveu ao Executivo uma Medida Provisória que limitava o crédito de PIS/Cofins para empresas após reação negativa entre parlamentares e empresários. Foi a primeira vez no atual mandato do presidente Lula que o Legislativo rejeitou uma medida provisória, num recado de que o Congresso não aceitará novas medidas de arrecadação que mexam nos tributos.

