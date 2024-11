A- A+

As principais autoridades antitruste do Departamento de Justiça decidiram pedir a um juiz que force o Google, da Alphabet, a vender seu navegador Chrome, no que seria uma repressão histórica a uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

O departamento pedirá ao juiz, que em agosto decidiu que o Google monopolizou ilegalmente o mercado de buscas, que exija medidas relacionadas à inteligência artificial e ao sistema operacional Android para smartphones, segundo pessoas familiarizadas com os planos.

As autoridades antitruste, juntamente com os estados que se juntaram ao caso, também planejam recomendar na quarta-feira que o juiz federal Amit Mehta imponha requisitos de licenciamento de dados, disseram as pessoas, que pediram anonimato.

Se Mehta aceitar as propostas, elas têm o potencial de reformular o mercado de buscas on-line e a indústria emergente de inteligência artificial.

O processo foi iniciado durante o primeiro mandato de Donald Trump e continuou durante o governo do presidente Joe Biden. Esta ação marca o esforço mais agressivo para controlar uma empresa de tecnologia desde que Washington tentou, sem sucesso, dividir a Microsoft há duas décadas.

Lee-Anne Mulholland, vice-presidente de assuntos regulatórios do Google, disse que o Departamento de Justiça "continua a promover uma agenda radical que vai muito além das questões legais neste caso." Ela acrescentou que "o governo interferindo dessa maneira prejudicaria os consumidores, desenvolvedores e a liderança tecnológica dos Estados Unidos exatamente no momento em que ela é mais necessária."

Acesso ao Chrome

Os responsáveis pela aplicação das leis antitruste querem que o juiz ordene que o Google venda o Chrome — o navegador mais utilizado no mundo — porque ele representa um ponto de acesso fundamental através do qual muitas pessoas utilizam o seu mecanismo de busca, disseram as fontes.

O governo tem a opção de decidir, em um momento posterior, se a venda do Chrome é necessária, caso algumas das outras medidas propostas criem um mercado mais competitivo, afirmaram as fontes. O navegador Chrome controla cerca de 61% do mercado nos Estados Unidos, segundo a StatCounter, um serviço de análise de tráfego da web.

Advogados do governo se reuniram com dezenas de empresas nos últimos três meses enquanto preparavam a recomendação. Os estados ainda estão considerando adicionar algumas propostas, e alguns detalhes podem mudar, disseram as fontes.

As autoridades antitruste desistiram de uma opção mais severa que teria forçado o Google a vender o Android, disseram as pessoas.

Recurso do Google

A decisão de agosto de Mehta, que determinou que o Google violou as leis antitruste tanto nos mercados de busca on-line quanto de anúncios em texto de busca, foi tomada após um julgamento de 10 semanas no ano passado. A empresa disse que planeja recorrer.

O juiz marcou uma audiência de duas semanas para abril, a fim de decidir quais mudanças o Google deverá implementar para corrigir o comportamento ilegal, e planeja emitir uma decisão final até agosto de 2025.

A agência e os estados concordaram em recomendar que o Google seja obrigado a licenciar os resultados e dados de seu popular mecanismo de busca e a dar aos sites mais opções para impedir que seu conteúdo seja utilizado pelos produtos de inteligência artificial do Google, disseram as fontes.

Os responsáveis pela aplicação das leis antitruste estão prontos para propor que o Google separe seu sistema operacional Android de seus outros produtos, incluindo a busca e a loja de aplicativos Google Play, que atualmente são vendidos em pacote, afirmaram as fontes.

Eles também estão preparados para solicitar uma exigência de que o Google compartilhe mais informações com os anunciantes e lhes dê mais controle sobre onde seus anúncios aparecem.

Advogados do Departamento de Justiça e procuradores-gerais dos estados incluíram todas essas opções em uma petição inicial em outubro, bem como uma proibição do tipo de contratos exclusivos que estavam no centro do caso contra o Google.

Visões Gerais de IA

O Google agora exibe respostas baseadas em inteligência artificial no topo de suas páginas de pesquisa, chamadas de "Visões Gerais de IA". Embora os sites possam optar por não ter suas informações usadas pelo Google para criar modelos de IA, eles não podem se dar ao luxo de optar por não participar das visões gerais, pois isso arriscaria empurrá-los para baixo nos resultados de pesquisa, tornando mais difícil alcançar seus clientes.

Os editores de sites têm reclamado que o recurso reduz o tráfego e a receita de publicidade, já que os usuários raramente clicam para ver os dados utilizados para gerar esses resultados.

Em relação ao licenciamento de dados, os responsáveis pela aplicação das leis antitruste planejam propor duas opções: que o Google venda os dados subjacentes de "cliques e consultas" e também distribua separadamente seus resultados de pesquisa, de acordo com fontes.

Atualmente, a empresa vende resultados de pesquisa já divulgados, mas com restrições, como impedir seu uso em dispositivos móveis. Forçar o Google a distribuir seus resultados de pesquisa permitiria que motores de busca rivais e startups de IA melhorassem rapidamente sua qualidade, enquanto o feed de dados permitiria que outros construíssem seu próprio índice de pesquisa.

