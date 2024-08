Descarbonização em casa: práticas simples podem fazer diferença

A- A+

Estilo de vida e hábitos mais sustentáveis de uma sociedade são atitudes que podem ajudar na descarbonização e impactar significativamente nas emissões de gases de efeito estufa no mundo.

Cada pessoa pode contribuir para esse processo de muitas maneiras. Reduzir o uso da energia elétrica e reciclar lixo estão entre elas.

Escolher produtos e serviços com menor propagação de carbono, adotar uma alimentação mais sustentável, além de utilizar transportes menos poluentes e cobrar posicionamento para implementação de políticas e empresas são ações que também aceleram o processo de descarbonização de uma maneira mais orgânica.

A descarbonização no setor elétrico

As energias renováveis, oriundas de recursos naturais, são as principais aliadas no processo de descarbonização. A substituição do carbono por fontes de energia limpa é uma estratégia fundamental.

A Neoenergia, concessionária responsável pelo abastecimento de energia de Pernambuco, possui alguns projetos que ajudam os consumidores a adotarem boas práticas de eficiência energética.

“Temos alguns projetos que trabalham com troca de lâmpadas, motores e outros equipamentos por novos, mais eficientes, além de instalação de sistemas solares fotovoltaicos”, explicou a Neoenergia à Folha de Pernambuco.

A distribuidora ainda possui o Projeto Vale Luz, que permite a troca de resíduos por desconto na fatura de energia, beneficiando não apenas o cliente, mas também o meio ambiente.

“Além de garantir mais economia na conta, a ação estimula diretamente a descarbonização da economia e o uso racional dos recursos naturais, além de minimizar os impactos negativos causados pelos resíduos no meio ambiente em prol da economia de energia na ponta e da sustentabilidade”, disse a Neoenergia.

Outro projeto ativo é o Plataforma de Consumo, que através da tecnologia o consumidor pode verificar instantaneamente o gasto de energia, se algum aparelho está ligado e quanto está consumindo. Essa medida ajuda o cliente a verificar se sua fatura estará dentro do previsto e permite um maior controle sobre seus gastos.

Processo de reciclagem

Para descarbonizar o ambiente doméstico, adotar práticas recicláveis é primordial. Antes de tudo, é fundamental separar corretamente o lixo, dividindo-o em categorias como orgânicos, recicláveis e rejeitos, e destinando cada tipo ao local apropriado.

Esse hábito contribui significativamente para a redução de resíduos enviados a aterros sanitários e, consequentemente, diminui as emissões de gases de efeito estufa.

Estimulando a população na cadeia de reciclagem, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) oferece serviços no Recife por meio de coleta seletiva porta-a-porta e disponibilização de 50 pontos de entrega voluntária e 12 ecoestações distribuídos na cidade em pontos estratégicos.

Ainda segundo a Emlurb, cerca de 70% do Recife recebe a coleta seletiva. Só em 2023 foi cadastrado quase o dobro do número de domicílios nesse processo.

Além disso, reduzir o uso de plástico é crucial. Evitar produtos descartáveis e optar por embalagens reutilizáveis ou biodegradáveis não só diminui a quantidade de lixo, como também reduz a demanda por plásticos novos.

Outro ponto importante é o manejo dos resíduos orgânicos. Misturar restos de alimentos transforma o que seria lixo em adubo para plantas, reduzindo a quantidade de resíduos e as emissões de metano, um potente gás de efeito estufa.



