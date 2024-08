Dia dos Pais: Comércio no Recife espera o aumento de 5% nas vendas do período, em comparação ao ano

A- A+

Com o Dia dos Pais se aproximando, o comércio do Recife começa a se preparar para a movimentação da data comemorativa. A expectativa é de um incremento de 5% nas vendas deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL).

Faltando uma semana para a comemoração, muitas pessoas já iniciaram a pesquisa de preços ou já estão garantindo o presente dos pais antecipadamente, segundo o presidente da CDL Recife, Fred Leal. Vestuário, calçados, acessórios e tecnologia estão entre os segmentos com maior movimento no período.

“A projeção reflete otimismo com pés no chão. Mas a data tem apelo emocional e estimula os filhos a presentearem os pais”, adiantou o representante.

Como incentivo, as lojas vêm preparando novidades, lançamentos e estratégias para atrair os clientes. Além das ações promocionais e descontos, o comércio vem adotando as vendas online e disponibilizando serviços de entrega.

Guia dos estabelecimentos

Para facilitar o encontro das lojas por segmento no Centro do Recife, é oferecida a plataforma virtual Rota do Comércio (www.rotadocomercio.com.br), que permite a consulta antes de sair de casa. Lá, é possível identificar os pontos de venda, endereço, rede social, horário de funcionamento e contato do estabelecimento, além de estacionamentos privados e de Zona Azul, paradas de ônibus, bicicletários e pontos turísticos.

O guia contempla as lojas de 8 ruas. São elas: Rua das Calçadas, Rua da Penha, Rua do Livramento, Rua Duque de Caxias, Rua da Palma, Rua da Concórdia e Rua Imperatriz.

