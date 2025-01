A- A+

ECONOMIA Dólar cai a R$ 5,87 com fraqueza global por Trump e relato de fluxo positivo O tom mais brando do republicano ameniza receios com a inflação americana e global, ao mesmo tempo em que Trump já está pressionando o Fed para continuar baixando juros, comenta

Em queda desde a abertura, o dólar à vista renovou a mínima intradia, a R$ 5,8754 (queda de 0,85%) pouco antes das 11 horas desta sexta-feira, 24. O dólar para fevereiro também registrou mínima, a R$ 5,8800, com queda de 0,91%, às 10h52 (de Brasília)

O mercado de câmbio acompanha a fragilidade do dólar no exterior após os últimos comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, de que preferiria não impor tarifas à China, afirma Jefferson Rugik, diretor da corretora Correparti.





O tom mais brando do republicano ameniza receios com a inflação americana e global, ao mesmo tempo em que Trump já está pressionando o Fed para continuar baixando juros, comenta.

Rugik identifica um movimento de venda da moeda americana por exportadores no mercado e uma tímida entrada de fluxo de investidor estrangeiro. Altas de petróleo e minério de ferro contribuem para a recuperação das divisas emergentes ligadas a commodities.

No caso do real, os dados mais positivos do setor externo brasileiro em dezembro colaboram para fortalecer a moeda.

Veja também