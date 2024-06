A- A+

MOEDA Dólar fecha em R$ 5,42, maior valor desde janeiro de 2023 Moeda já valoriza mais de 3% só em junho. Preocupação com contas públicas é um dos fatores que alimenta alta da cotação

Depois de atingir até R$5,43 na sessão de hoje, o dólar encerrou as negociações desta segunda, 17, em alta de 0,73%, cotado a R$ 5,42, maior patamar do ano até agora. Com o avanço de hoje, a moeda já apresenta valorização de 11,75% em 2024.

— Existe uma série de preocupações no mercado. E o câmbio em alta está relacionado à incertezas. Tenho uma série delas, como o risco fiscal. Em cenário interno com instabilidade, o investidor prefere pegar o real, transformar em dólar e tirar daqui. — diz Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, sobre os fatores que levam ao avanço da moeda. Só em junho, a divisa apresenta alta de mais 3%.

O índice DXY, que mede a moeda na comparação com uma cesta de outras seis, variava negativamente em 0,2%, por volta de 17h15.

