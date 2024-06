A- A+

FAMOSOS Saiba quem são as mães dos 12 filhos do bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX Criança nasceu no início do ano e não teve nome e gênero divulgados pela família

O bilionário Elon Musk confirmou, nesta segunda-feira, que seu 12° filho nasceu no começo do ano, após publicações americanas revelarem a existência do mais novo herdeiro do dono da SpaceX e da Tesla.



A criança, que não teve o nome e o gênero revelados, é fruto do relacionamento de Musk com Shivon Zilis, executiva da Neuralink, outra empresa do magnata. Saiba mais abaixo sobre as mães dos filhos de Elon Musk.

Shivon Zilis

Shivon Zilis tem três filhos com Elon Musk Foto: Reprodução

Shivon Zilis nasceu em Markham, em Ontario, no Canadá, e se formou em economia e filosofia na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em 2008. Nos seus anos de estudante, ela jogou como goleira no time feminino de hóquei no gelo.





Shivon começou sua vida profissional na IBM e depois seguiu para a Bloomber Beta, um fundo de capital de risco, onde trabalhou com machine learning. Ela conheceu Musk através da OpenAI, instituição sem fins lucrativas dedicada a pesquisas no campo da inteligência artificial fundada pelo bilionário. Nela, Zilis atuou como a mais jovem diretora do conselho da instituição.

Em 2017, ela se juntou a Tesla, onde trabalhou como diretora de projetos, dedicando-se a aplicação de inteligência artificial no desenvolvimento dos carros elétricos da empresa. Atualmente, ela diretora de operações e projetos especiais da Neuralink, onde Musk é um dos CEOs. Ela é mãe do mais novo filho do bilionário e dos gêmeos Strider e Azure.

Grimes



Cantora Grimes // Foto: Reprodução Instagram @grimes

A canadense Claire Boucher, mais conhecida pelo nome artístico Grimes, é mãe de dois filhos de Musk: Exa Dark Sideræl, X Æ A-12 e Techno Mechanicus. Sideræl nasceu cerca de um mês dos gêmeos de Zilis, em 2021.

O relacionamento de três anos do casal terminou em setembro daquele mesmo ano. Em entrevista feita na época, Musk afirmou que eles ainda se amam e mantém uma boa relação. Musk afirmou que o tempo que passa em trabalhos para a SpaceX e a Tesla, somados a constantes viagens internacionais estão por trás da separação.

Nascida em 1988, Grimes começou a carreira artística na cena alternativa canadense em 2009 e lançou seu primeiro álbum em 2010. A cantora é influenciada por gêneros como eletrônica, experimental e pop.

Justine Wilson



Elon Musk e Justine Wilson tiveram cinco filhos. Reprodução Foto: Reprodução

A escritora canadense Justine Wilson foi a primeira mulher de Elon Musk, com quem o magnata manteve um relacionamento de 2000 a 2008. Juntos, eles passaram por um momento difícil com a morte de um primeiro filho, Nevada, com menos de 10 semanas, por síndrome de morte súbita infantil. Depois, o casal teve cinco filhos, frutos de fertilização in vitro: os gêmeos Griffin e Xavier, em 2004 e, depois, os trigêmeos Damian, Saxon e Kai, em 2006.

Justine Wilson já escreveu livros de ficção científica e terror, como "Lord of Bones", "Blood Angel", "Uninvited" e "Cristal Conection". Hoje tem 50 anos e mora na Califórnia com os cinco filhos.

