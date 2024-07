Embraer revela protótipo de seu 'carro voador' em tamanho real

A- A+

A Eve Air Mobility, empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer, apresentou neste domingo o primeiro protótipo de seu eVTOL — aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, conhecida como "carro voador" — durante a Farnborough Airshow, evento da indústria aeroespacial e de defesa na Inglaterra.

Esse protótipo foi construído na unidade da Embraer de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. E é considerada pela Eve como um “marco histórico” pela escala real, abrindo caminho para a fase de testes.



“Esse é um passo importante que reforça o nosso compromisso com a segurança, acessibilidade e inovação”, disse Johann Bordais, CEO da Eve, em comunicado. “Agora, devemos focar na preparação de uma rigorosa bateria de testes, mas vamos além da criação de uma aeronave — estamos desenvolvendo um ecossistema completo de soluções para modelar o futuro da indústria de Mobilidade Aérea Avançada”, acrescentou.

Pronto para fase de testes

Em paralelo, a companhia concluiu a seleção das empresas que serão fornecedoras primárias para a nova aeronave. O protótipo entra agora em fase de testes para que todos os aspectos operacionais e de desempenho sejam avaliados, o que compreende desde as capacidades de voo até recursos de segurança, informou a Eve.

Os dados apurados nessa etapa de testes terão “papel crucial” no aprimoramento do design e da funcionalidade da aeronave para que ela esteja dentro dos padrões de desempenho e segurança estabelecidos pela empresa, pontuou Bordais.

A Eve destacou a parceria com a Embraer — empresa com 55 anos de experiência no desenvolvimento e certificação de aeronaves, sendo a terceira maior fabricante do setor no mundo — para aprimorar o projeto de seu eVTOL, lembrando ainda que futuros compradores desse veículo aéreo terão acesso a uma rede de centros de atendimento globalmente.

Até aqui, a Eve já contabiliza 2,9 mil cartas de intenção para aquisição de seu eVTOL. A aeronave, explica a empresa, traz vantagens como baixo custo operacional, menos peças, estruturas e sistemas otimizados, tendo sido desenhada para oferecer eficiência de empuxo com baixo ruído. Isso é garantido graças à configuração que permite a decolagem e o voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro.

A versão mais recente conta com um propulsor elétrico alimentado por motores também elétricos duplos que garantem “alto desempenho e segurança”, explicou a Eve.

Fornecedores anunciados

Também neste domingo, a empresa anunciou que selecionou a ASE como fornecedora para o sistema de distribuição de energia, enquanto a Diehl Aviantion ficará a cargo do design e da produção do interior da aeronave.

A primeira é especializada em sistemas de energia elétrica para as indústrias aerospacial e de defesa, por isso vai cuidar do desenvolvimento e produção desses sistemas de alta e baixa tensões no eVTOL da Eve. Já a Diehl é reconhecida em design desenvolvimento e produção de soluções integradas para cabines de aeronaves. E vai trabalhar em conjunto com as equipes de engenharia e design da empresa da Embraer.

Segundo Johann Bordais, essas parcerias são firmadas com contratos de longo prazo com cada fornecedor de modo a cobrir todo o ciclo de vida da aeronave.

Embora esse protótipo tenha saído da fábrica de Gavião Peixoto da Embraer, a Eve terá sua primeira fábrica de eVTOL em Taubaté, também no interior paulista, com a previsão de uma produção de 480 aeronaves por ano.

