Entrada de IDP em junho foi a maior para o mês desde 2013, diz Fernando Rocha, do BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha, destacou que a entrada de Investimento Direto no País (IDP) em junho, de US$ 6,269 bilhões, foi o maior para o mês desde 2013 e representa um aumento "bastante significativo" em relação a junho do ano anterior.

O resultado do mês passado foi composto por um desempenho praticamente igual entre os componentes do IDP. "Desses US$ 6,3 bilhões de junho, um terço veio em cada uma dessas modalidades, mostrando que há uma disseminação desses ingressos que contribuem para a sua robustez", disse Rocha nesta quinta-feira, 25.

