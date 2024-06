Estoques de petróleo nos EUA sobem 3,591 milhões de barris, aponta DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos avançaram 3,591 milhões de barris na semana, a 460,696 milhões de barris, na semana encerrada no dia 21, informou nesta quarta-feira, 26, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda de 2,3 milhões de barris.

Os estoques de gasolina cresceram 2,654 milhões de barris, a 233,886 milhões de barris, ante expectativa de baixa de 1,2 milhão de barris dos analistas.

Já os estoques de destilados caíram 377 mil barris, a 121,263 milhões de barris, perto da previsão de queda de 300 mil barris

A taxa de utilização de refinarias caiu de 93,5% na semana anterior a 92,2%, quando se esperava estabilidade. Já os estoques de petróleo em Cushing recuaram 226 mil barris, a 33,896 milhões de barris. A produção média diária de petróleo no país, por sua vez, se manteve em 13,2 milhões de barris.

