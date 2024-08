A- A+

Economia circular Evento internacional de economia circular vai acontecer pela primeira vez no Recife Estreando no Brasil, o Circular Economy Hotspot fará parte da programação oficial do Festival Rec'n'play

O Circular Economy Hotspot, evento internacional de economia circular que acontecerá pela primeira vez no Brasil, será realizado no Recife entre os dias 6 e 8 de novembro. O Hotspot fará parte da programação oficial do Rec ‘n’ Play, um dos principais festivais do País, focado em tecnologia, inovação e empreendedorismo.

A iniciativa visa promover trocas de conhecimento sobre o setor e estimular a elaboração de planos de ação para um novo modelo econômico, focado em práticas circulares. Estarão presentes especialistas da área, além de representantes empresariais e governamentais.

Os três dias de evento estarão focados nos seguintes temas: reavaliação dos processos produtivos atuais; mudanças de valores, atitudes e comportamentos; e o redesenho de produtos, serviços e hábitos de consumo.

Nos debates, palestrantes do Brasil e de diversos países trarão suas percepções sobre assuntos como a neoindustrialização, a importância de uma visão nacional para a transição circular, o financiamento de projetos circulares, a integração dos diferentes atores da cadeia produtiva, o design circular e a transição energética, entre outros.

No Brasil, o evento conta com o apoio institucional do Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais (SAESPRI), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Porto Digital. Na esfera internacional, a União Europeia no Brasil também coopera com a conferência.

A presidente associada do IBEC, Beatriz Luz, celebra a realização do Brazilian Circular Hotspot no país como uma oportunidade de fomentar a colaboração internacional e o intercâmbio de conhecimentos na busca por um novo modelo econômico.

“Um evento como esse no Nordeste brasileiro coloca a região como centro do debate para o País, destacando a diversidade e a potência da circularidade para a geração de empregos e novos negócios”, disse a presidente associada do IBEC, Beatriz Luz.

