Evento reúne profissionais de saúde para conhecimento de práticas de transformação digital no setor

Profissionais de saúde, gestores e especialistas em tecnologia e inovação terão a oportunidade de se reunir para compartilhar conhecimentos sobre as melhores práticas de transformação na saúde digital.

A 10ª edição do MV Experience Forum 2024 acontece entre os dias 4 e 5 de setembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Interessados podem se inscrever no site oficial do evento.

Promovido pela MV, multinacional brasileira líder da América Latina no desenvolvimento de softwares para a saúde, o encontro acontece a cada dois anos e conta com a presença de C-Levels da área da saúde, gestores de tecnologia, influenciadores, médicos e estudantes de medicina.

A cada edição, são mais de 30 horas de conteúdo em um palco principal e nas trilhas especializadas em diferentes áreas do setor.

Cerca de 30 palestrantes vão falar sobre gestão de resultados, inovação em tecnologia e tendências em gestão para a saúde.

Conteúdo

Além das discussões, haverá debates com temas importantes e possibilidades de networking qualificado com nomes renomados do setor.

Neste ano, o evento apresenta três palcos onde estarão em foco as principais tendências e práticas para a transformação e digitalização da saúde no Brasil.

No palco principal (plenária), grandes especialistas abordam temas como transformação da saúde, tecnologia, open health e futuro da saúde.

Já no palco Tecnologia, os participantes poderão ouvir debates sobre TI, infraestrutura, inteligência artificial, cloud e cibersegurança.

Por fim, no palco Assistencial, será possível conhecer mais sobre como a tecnologia pode apoiar no dia a dia deles, além de tendências focadas na jornada assistencial.

Para Paulo Magnus, CEO da MV, o e vento não representa apenas uma vitrine das mais atuais inovações e avanços da tecnologia, mas é também uma oportunidade única de reunir mentes brilhantes e líderes do setor.

“Acreditamos que a colaboração e o compartilhamento de conhecimento são fundamentais para impulsionar o progresso e criar soluções que impactem positivamente a sociedade. Convidamos todos a se juntar a nós neste encontro inspirador, onde o futuro da saúde será moldado”, comenta.

Veja alguns dos nomes confirmados:

André Medici

É graduado em Administração Pública pela FGV, mestre em Economia pela UNICAMP e doutor em História Econômica pela USP.

Foi economista sênior do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial em Washington (DC), entre 1996 e 2020, quando se aposentou.

Atualmente, é consultor internacional para organismos multilaterais (Banco Mundial, BID, DESA-ONU), instituições e empresas globais da área de medicamentos e entidades brasileiras na área de saúde suplementar. É diretor executivo da iniciativa Universal Health Monitor.

Henrique Salvador

É presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde. Reconhecido autor e coautor de 12 livros e mais de 241 publicações.

Recebeu diversos prêmios, incluindo o Prêmio Clóvis Salgado e a Medalha de Honra da Inconfidência. Reconhecido entre as 100 personalidades mais influentes na área da saúde em múltiplos anos.

Silvio Meira

É um dos fundadores e cientista-chefe da TDS Company. Professor extraordinário da Cesar School, professor emérito do Centro de Informática da UFPE e um dos fundadores do Porto Digital, em Recife (PE), onde preside o conselho de administração.

Mirocles Véras

É presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdias, Hospitais e Entidades Filantrópicos (CMB).

