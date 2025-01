Fed, banco central americano, interrompe ciclo de cortes e mantém juros no mesmo patamar

A- A+

O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, manteve o juro dos Estados Unidos no mesmo patamar, após três cortes consecutivos nas últimas reuniões. A manutenção já era projetada por ampla maioria do mercado. Depois da decisão, a taxa básica do país se encontra na mesma faixa de 4,25% a 4,5%.

Nos EUA, os juros são fixados em uma banda, diferentemente do Brasil. A maior parte das instituições financeiras já precificava a manutenção, com base no discurso cauteloso que membros do Fed deram no espaço de tempo entre as reuniões.

Esta é a primeira decisão sobre o novo governo de Donald Trump, que assumiu a Casa Branca na semana passada. Na última quinta-feira, em discurso no Fórum Econômico Mundial, na Suíça, Trump afirmou que exigirá do Fed que as taxas de juros caiam imediatamente.

A declaração surpreendeu os analistas de mercado, já que o Fed nos EUA tem plena autonomia para conduzir a política monetária. Além disso, o presidente do Fed, Jerome Powell, já havia dito anteriormente que a instituição seguirá critérios técnicos em favor da economia, não pressões políticas. E também indicou que não pretende renunciar ao cargo.

