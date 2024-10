A- A+

Empreendimento Feira no Recife deve movimentar R$ 1,5 milhão e atrair 15 mil pessoas em quatro dias de evento Art Tattoo Expo contará com mais de 300 artistas e 700 expositores

A quarta edição da Art Tattoo Expo, maior feira do segmento no Norte e Nordeste, promete aquecer o mercado da tatuagem e do piercing entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro, no Recife Expo Center.

Com a presença de mais de 300 artistas e 700 expositores, o evento reunirá cerca de 15 mil pessoas e movimentará aproximadamente R$ 1,5 milhão em produtos e negócios, consolidando-se como importante oportunidade para artistas e empreendedores.

A feira ocupará 4,3 mil metros quadrados e contará com 350 estandes, onde profissionais terão acesso a novas tecnologias e materiais, além de workshops para aprimoramento técnico, como o de Pontilhismo e Realismo Colorido, com renomados tatuadores, incluindo Ibrahim Barboza e Guga Teixeira.

Para o público geral, o evento trará uma programação variada, incluindo shows, praça de alimentação, pista de skate e o projeto social Tattoo Salva Vidas, que oferece tatuagens com mensagens de alerta para portadores de condições de saúde específicas, como alergias severas e doenças crônicas.

Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 30, com um combo promocional de R$ 50 para todos os dias, além de entradas solidárias mediante doação de alimentos; crianças até 12 anos têm entrada gratuita.

Serviço: 4ª Art Tattoo Expo

Local: Recife Expo Center - Cais Santa Rita, 156 - São José, Recife

Data: 31 de outubro a 3 de novembro

Horário: 10h às 22h

Detalhes dos Ingressos:

31/10: 2 kg de alimento

01/11: R$ 20 + 1 kg de alimento

02/11: R$ 20 + 1 kg de alimento

03/11: R$ 30 + 1 kg de alimento

Combo 4 dias: R$ 50 + 2 kg de alimento

Crianças até 12 anos: entrada gratuita

Informações: Instagram @arttattooexpooficial



