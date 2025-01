A- A+

Debate FIEPE e Corecon-PE debatem futuro da economia em evento sobre perspectivas e desafios para 2025 Com inscrições gratuitas, o encontro acontece no próximo dia 12 de fevereiro

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) e o Conselho Regional de Economia de Pernambuco (Corecon-PE) realizam evento sobre Perspectivas e Desafios para as economias brasileira e pernambucana em 2025, que ocorrerá no próximo dia 12 de fevereiro de 2025, das 14h às 18h. O evento tem como objetivo proporcionar uma análise detalhada dos cenários econômicos previstos para o Brasil e para o estado de Pernambuco para este ano. O encontro contará com dois painéis, com a participação de renomados especialistas.

No painel sobre a economia brasileira, o economista e sócio-diretor da Ceplan Consultoria Econômica Jorge Jatobá trará uma análise aprofundada sobre as perspectivas para a economia nacional para este ano. Já sobre o cenário econômico de Pernambuco, o secretário executivo de Atração de Investimentos do Governo do Estado, Maurício Laranjeira, discutirá os desafios e as oportunidades para a economia local em 2025.

“Este evento é uma grande oportunidade para discutir os desafios e as oportunidades da economia brasileira e pernambucana. Reunindo especialistas renomados, queremos oferecer uma visão clara e embasada para apoiar decisões estratégicas no próximo ano. A Federação segue comprometida em fortalecer a economia do nosso estado e contribuir para um futuro mais próspero”, afirmou o presidente da FIEPE, Bruno Veloso.

Para a presidente do Corecon-PE, Poema Isis Andrade de Souza, o encontro será uma excelente oportunidade para refletirmos sobre o cenário econômico futuro, tanto no Brasil quanto em Pernambuco.

"Como representantes da classe econômica, o Corecon-PE tem a responsabilidade de promover debates qualificados que orientem políticas públicas e decisões empresariais. A parceria com a FIEPE é essencial para garantir que todos os setores da sociedade possam ter acesso a análises fundamentadas para enfrentarmos os desafios de 2025 com mais confiança e conhecimento”, afirmou.

O encontro é gratuito e uma oportunidade única para se atualizar sobre os rumos da economia, além de participar de debates enriquecedores com grandes especialistas. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do link.

