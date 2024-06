A- A+

empreendimentos Foton e Iveco anunciam exploração conjunta de futuras sinergias Essa parceria fará com que as duas partes explorem conjuntamente a comercialização de um furgão elétrico para a Europa e a América do Sul

Em 4 de junho de 2024, a Foton e o Grupo Iveco assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) em Pequim, China, para explorar a cooperação no campo de veículos elétricos e componentes, com o objetivo de expandir conjuntamente para os mercados europeu e sul-americano.



A cerimônia de assinatura foi acompanhada pelo presidente da Foton, Chang Rui, e pelo CEO do Grupo Iveco, Gerrit Marx.



Exploração conjunta de novos empreendimentos

Como uma das principais fabricantes de veículos comerciais da China, a Foton tem o compromisso de promover a inovação e o desenvolvimento no setor automotivo.



Essa parceria fará com que as duas partes explorem conjuntamente a comercialização de um furgão elétrico para a Europa e a América do Sul, na categoria mais leve de até 3,5 toneladas de peso bruto, utilizando os canais de vendas da Iveco.



A expectativa é que a van tenha um impacto positivo nas cadeias de suprimentos regionais e locais nesses mercados.



A Iveco, a marca de veículos comerciais do Grupo Iveco, é especializada no projeto, fabricação e venda de caminhões pesados, médios e leves.



Para o Grupo Iveco, a promoção da eletrificação de veículos comerciais leves e o aumento da gama de veículos elétricos com GVW de até 3,5 toneladas é uma estratégia importante, e a colaboração com a Foton garantirá a disponibilidade de um modelo de furgão dentro dessa gama de veículos.

A assinatura do MOU também abre as portas para novas discussões sobre colaboração entre as duas partes. Isso inclui a possível localização de atividades na Europa e na América do Sul, a ser avaliada futuramente.



As oportunidades de suprimento entre o Grupo Iveco e a Foton, inclusive por meio da marca de trem de força do Grupo Iveco, a FPT Industrial, também serão discutidas

Embarcando em uma nova jornada de cooperação internacional

Durante anos, a Foton adotou a estratégia de globalização e energia nova, concentrando-se no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e sistemas industriais de baixo e zero carbono.



Desde 2004, a Foton exportou 926 mil veículos no total, ficando em primeiro lugar na exportação de veículos comerciais da China por 13 anos consecutivos, com seus produtos vendidos em 130 países.



A Foton desenvolveu e dominou com independência as principais tecnologias de veículos elétricos e desenvolveu várias soluções técnicas para veículos de energia nova, incluindo veículos elétricos a bateria, híbridos e a célula de combustível de hidrogênio.



E tudo abrangendo toda a gama de produtos para veículos comerciais.



Os produtos NEV da Foton foram exportados para 45 países e regiões, não só acelerando a transformação ambiental da logística global, mas também disponibilizando aos consumidores estrangeiros soluções de transporte mais sustentáveis e ambientalmente corretas.

