G20 BRASIL G20: comunicado confirma expectativa de pouso suave e reforça pedido por taxação de fortunas "Estamos tranquilos pelo fato de que a atividade econômica provou ser mais resiliente do que o esperado em muitas partes do mundo", pontua texto

O comunicado conjunto dos ministros das finanças do G20 confirmou as boas perspectivas de um pouso suave da economia global, embora os desafios permaneçam, como antecipado pelo Estadão/Broadcast. O documento, publicado nesta quinta-feira, 24, informa que os ministros devem continuar a promover um crescimento "forte, sustentável, equilibrado e inclusivo".

"Estamos tranquilos pelo fato de que a atividade econômica provou ser mais resiliente do que o esperado em muitas partes do mundo", pontua o texto, que enfatiza uma preocupação com as perspectivas de crescimento global de médio e longo prazo abaixo das médias históricas.

O documento também manteve o pedido por taxação de grandes fortunas, defendendo que a tributação progressiva é uma das principais ferramentas para reduzir as desigualdades domésticas, fortalecer a sustentabilidade fiscal e facilitar a consolidação orçamentária.



