A- A+

Obras Governo Federal inaugura reforma e ampliação do Aeroporto de Petrolina A área de embarque foi ampliada para 1.185 m², quase o dobro do tamanho anterior

A cidade de Petrolina, no Sertão do São Francisco, inaugurou a reforma e ampliação de seu aeroporto. O evento contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, e de representantes da CCR, concessionária que administra o aeroporto.

Além de autoridades locais e estaduais, estiveram presentes os deputados federais Fernando Filho e Lucas Ramos, o deputado estadual Antônio Coelho, e diversas outras personalidades políticas.

Silvio Costa Filho destacou a importância da obra para o desenvolvimento econômico da região.

“O presidente Lula tem trabalhado muito pelo Brasil. Nestes próximos cinco meses, iremos entregar mais de 30 aeroportos em todo o país levando desenvolvimento econômico e fortalecendo o turismo. É uma alegria poder voltar à Petrolina para inaugurar esse aeroporto que é muito importante, não apenas para o desenvolvimento econômico de Petrolina, mas de toda região. Quero agradecer a todos que ajudaram nessa formatação, que anteciparam essa obra em mais de 90 dias para fazer essa entrega e preparar o aeroporto já para o final do ano, tendo em vista a importância para a economia e para o turismo de lazer com a abertura do verão. Uma obra que gerou mais de 350 empregos, que vai aumentar a capacidade em mais de 3,5 milhões de passageiros. Não tenho dúvida que Petrolina e a região continuarão crescendo”, destacou Silvio Costa Filho.

O novo terminal do Aeroporto de Petrolina trouxe melhorias. A área de embarque foi ampliada para 1.185 m², quase o dobro do tamanho anterior, e agora conta com três portões de embarque e um novo canal de inspeção com capacidade para três equipamentos de raio-x.

Outras intervenções incluem a ampliação do pátio de aeronaves, a instalação de um sistema de ajuda visual à navegação aérea (PAPI), e a implementação de uma estação de tratamento de esgoto.

Inaugurado em 1985, o Aeroporto de Petrolina é o segundo mais movimentado de Pernambuco e serve também os estados vizinhos da Bahia e Piauí. Com a recente reforma, o terminal tem capacidade para atender a mais de 8.500 passageiros semanalmente, com 15 operações de pousos e decolagens diárias. Atualmente, o aeroporto oferece voos diretos para Guarulhos (SP), Campinas (SP), Recife (PE) e São Raimundo Nonato (PI), operando com as principais companhias aéreas do país: Gol, Latam e Azul.

Além da reforma de Petrolina, o Governo Federal está realizando outras melhorias em aeroportos do Estado. O Aeroporto Internacional do Recife, por exemplo, foi reinaugurado em dezembro de 2023 com novas expansões e modernizações para lidar com um maior número de aeronaves e operações de grande porte.

Outras obras estão em andamento, como a requalificação do Aeroporto de Serra Talhada, que incluirá melhorias na sinalização, drenagem e estrutura para acomodar aeronaves maiores, e a requalificação do Aeroporto de Caruaru, com investimentos de R$ 160 milhões, divididos igualmente entre o governo federal e o estadual.

Veja também

bolsa de valores Bolsas da Europa fecham em queda, de olho em dados e acompanhando NY após payroll