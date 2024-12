A- A+

BRASIL Governo trabalha com a possibilidade de votação do Orçamento de 2025 ficar para fevereiro Líder do governo no Senado disse que "não é sangria desatada"

A base do governo no Senado Federal já trabalha com a possibilidade da votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) ficar para fevereiro do ano que vem, quando as duas Casas do Congresso Nacional já estarão sob novo comando.

O Orçamento só poderá ser fechado depois de uma definição sobre o novo valor de salário mínimo, presente em um dos projetos do pacote de cortes, ainda em tramitação na Câmara dos Deputados. Hoje, a previsão é de que salário mínimo no próximo ano seja de R$ 1.528, já o projeto do governo abaixa o valor para R$ 1.518.





Mesmo se o Senado finalizar a votação dos cortes de gastos propostas pelo governo na sexta-feira, como prevê o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG), haveria menos de um dia para o fechamento e análise do relatório da LOA. O líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), reconheceu o prazo apertado.

— O governo não quer deixar para o ano que vem. Mas hoje estou achando que tem 50% de chance de votar antes do recesso e 50% de chance de votar em fevereiro. Não sei se terá tempo. Mas também não é uma sangria desatada — afirmou ao Globo.

Wagner explicou que com a LDO aprovado pelo Congresso, a situação do governo fica um pouco mais confortável.

Rodrigo Pacheco, porém, tem insistido que a LOA será finalizada antes do recesso parlamentar e cogita abrir sessão do Congresso Nacional no sábado para debater a matéria.

