TURISMO Ingresso do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha tem reajuste a partir de sexta (1º) Brasileiros têm desconto de 50%, e moradores da ilha são isentos do pagamento da taxa

Começam a valer na próxima sexta-feira (1º) os valores reajustados do ingresso de acesso ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

O reajuste, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), eleva o ingresso de R$ 358 para R$ 373.

Esse valor é cobrado para visitantes estrangeiros. Turistas brasileiros têm 50% de desconto.

Ou seja, o valor para nacionais, que atualmente é de R$ 179, passa para R$ 186,50. O ingresso é válido por 10 dias.

Moradores da ilha, seus parentes de primeiro grau e pessoas autorizadas a trabalho são isentos da taxa. Também não pagam o valor os brasileiros menores de 12 anos e maiores de 60.

A alteração nos valores dos ingressos ao parque de Fernando de Noronha foram publicadas em portaria do Diário Oficial da União, no começo de outubro.

"A decisão visa a garantir a sustentabilidade e a conservação das Unidades de Conservação, além de promover o uso responsável dos recursos naturais", explicou o ICMBio em comunidade.

Para adquirir o ingresso, o visitante deve entrar no site do ICMBio.

O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha representa 70% do arquipélago.



O acesso a algum atrativo da ilha, como as praias do Sueste, Leão e Sancho e as Baías dos Golfinhos e dos Porcos, só é possível mediante o pagamento do ingresso.

