TECNOLOGIA Inscrições para editais de fomento a cursos de extensão seguem até o dia 20 deste mês Governo do Estado recebe submissões de projetos para os editais Compet Superior e do Compet Soluções

Até 20 de janeiro, o Governo do Estado recebe submissões de projetos para os editais Compet Superior, que vai fomentar cursos de extensão em tecnologia para estudantes de graduação, e o Compet Soluções, que busca estimular a inovação na indústria e gerar mais competitividade em Pernambuco.

Os editais, promovidos pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti/PE) com fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia (Facepe), podem ser acessados no site do órgão em www.secti.pe.gov.br.

O Compet Superior é destinado para Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação pública ou privada, sem fins lucrativos, com sede no Estado e integrante da Rede de Ecossistemas de Pernambuco (REPE), e busca projetos de jornadas formativas que contribuam para a melhoria da qualificação profissional em áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

O edital, com investimento total de R$2,5 milhões, contemplará 50 propostas que estejam alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“O foco deste edital é qualificar a formação de recursos humanos em parceria com empresas, instituições de ciência e tecnologia, cooperativas e órgãos de governo. Nosso objetivo é contribuir com a formação de profissionais bem preparados para o mercado, com boas práticas e um ensino superior que atenda às necessidades da sociedade”, afirmou o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Kenys Bonatti.

Já o Compet Soluções investe mais de R$2 milhões em micro e pequenas empresas pernambucanas que apresentarem propostas inovadoras que ampliem a competitividade territorial do Estado. O edital é promovido em parceria com a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE).

“O objetivo do edital é apoiar micro e pequenas empresas pernambucanas em projetos inovadores que possam solucionar os desafios de indústrias, empresas, associações e cooperativas para desenvolvimento e implantação de produtos, serviços e processos, por exemplo. O nosso foco é estimular a inovação no setor e gerar mais competitividade em Pernambuco, considerando a formação de parcerias e a integração de tecnologias e conhecimentos”, destaca a secretária de CTI, Mauricélia Montenegro.

O edital busca o desenvolvimento de soluções tecnológicas e ascensão de Associações ou Cooperativas com vocações nas áreas de Confecções e Moda, Gesso, Movelaria, Panificação, Saúde, Artesanato, Turismo e Cultura, Agricultura e Agropecuária.

“A grande vantagem para essas empresas de base tecnológica é que elas vão poder gerar novos produtos, novas soluções que podem ficar dentro daquele portfólio e, ao mesmo tempo, aumentar a carteira de clientes, onde todo o recurso que é necessário para o desenvolvimento da solução é pago pelo Governo do Estado de Pernambuco”, reforçou o diretor de Inovação da Secti/PE, César Andrade.

Os projetos selecionados nos dois editais terão um prazo de 12 meses de execução e as propostas poderão ser submetidas até 20 de janeiro de 2025, através do sistema Agilfap.

