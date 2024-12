A- A+

MUNDO Irlanda multa Meta em R$ 1,62 bilhão por contas hackeadas no Facebook em 2018 Falha de segurança permitiu que invasores acessassem nome completo, endereço de e-mail, número de telefone e até mesmo data de nascimento ou religião de usuários

Meta, a empresa matriz de várias redes sociais, foi multada nesta terça-feira em 263 milhões de dólares (cerca de R$ 1,62 bilhão, na cotação atual) pelo órgão regulador irlandês, devido a uma falha de segurança no Facebook, em 2018, que permitiu a hackers acessarem dados pessoais.

Essa falha de segurança permitiu que os hackers acessassem dados pessoais, como nome completo, endereço de e-mail, número de telefone e até mesmo data de nascimento ou religião, segundo a Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC).





O regulador irlandês, responsável por fiscalizar a privacidade de dados na União Europeia, anunciou que a multa foi aplicada devido a uma falha de proteção de dados que resultou no hackeamento de contas do Facebook. A Comissão de Proteção de Dados criticou a Meta por uma falha de segurança em sua função de envio de vídeos, que os hackers conseguiram explorar para obter acesso completo aos perfis de outros usuários do Facebook.

