Lula diz que cortes não podem ser no 'ombro de necessitados' e questiona Congresso

Em meio à discussão sobre corte de gastos no governo federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou se o Congresso Nacional irá aceitar reduzir as emendas parlamentares para contribuir ao ajuste fiscal.

Lula afirmou que "não é só tirar orçamento do governo" e também questionou se empresários aceitariam corte de subsídios.

Em entrevista ao senador Jorge Kajuru (PSB-GO) publicada pela RedeTV!, o presidente disse inicialmente que não poderia adiantar os cortes porque ainda não concluiu o pacote. Ele afirmou estar em um “processo de discussão muito sério” com o governo e criticou o mercado:

— Eu conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado.

O presidente afirmou que não pode jogar os cortes “no ombro das pessoas mais necessitadas" e questionou o Congresso e empresários.

— Nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Se eu fizer o corte de gastos para diminuir a capacidade de investimentos do orçamento, o Congresso vai aceitar as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo.