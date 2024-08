Lula diz que redução de juros é "briga eterna" no Brasil

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que a redução dos juros é uma "briga eterna" no Brasil. Lula tem feitos críticas recorrente ao Banco Central e ao seu presidente, Roberto Campos Neto.

Na mesma declaração, Lula afirmou que, mesmo com juros zerados no Brasil, era importante ter dinheiro em circulação na população.

— Baixar o juro é uma briga eterna no nosso país, mas mesmo que o juros seja zero se o cara não tiver dinheiro para consumir, ele não vai consumir, o importante é a circulação de dinheiro.





Recentemente, Lula criticou uma declaração feita por Roberto Campos Neto sobre a política de valorização do salário mínimo e o aumento da inflação. Em uma entrevista de Campos Neto à CNN Brasil, em abril deste ano, e que passou a circular nas redes sociais nos últimos dias. Naquela ocasião, o presidente do BC destacou a preocupação sobre um eventual impacto de pressão inflacionária à frente com a sinalização do pleno emprego.

O comentário do presidente do BC foi feito na época após o IBGE divulgar que a taxa de desemprego no primeiro trimestre havia ficado em 7,9%, a menor para o período desde 2014.

— Será que essa pessoa não tem respeito? Será que as pessoas pensam que alguém ganha salário mínimo, quer ganhar salário mínimo? Será que pensa que o Brasil é pobre porque quer ser pobre? Não. Dê oportunidade ao pobre que ele vai fazer como fez esse pernambucano aqui, virar presidente da República — disse o presidente.

Lula deu as declarações durante o evento "Diálogos Capitais", promovido pela CNI e pela Carta Capital.

