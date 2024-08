Lula visita centro de operações da Telebrás e comemora empresa continuar como estatal

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, nesta terça-feira (27), o Centro de Operações Espaciais Principal (Cope-P) da Telebrás, em Brasília e exaltou a importância da estatal para o País.

“Porque eu quero dar um exemplo ao Brasil. Vamos fazer com que essa empresa seja brasileira, a serviço dos brasileiros, da nossa soberania e do nosso conhecimento tecnológico. E que seja um orgulho para o Brasil”, resumiu

Na ocasião, foi assinado um contrato entre Telebras e o Ministério do Trabalho e Emprego para o fornecimento de serviços de telecomunicações de longa distância.

A iniciativa vai permitir a conectividade segura entre as 409 agências do Ministério do Trabalho e Emprego, com monitoramento contra ataques cibernéticos 24 horas por dia.

O contrato, no valor de R$ 153 milhões, abaixo do estipulado por todas as outras empresas que participaram da concorrência, terá duração de cinco anos. “A ideia é reduzir filas do INSS, aumentar a disponibilidade e melhorar a qualidade do serviço para a população. Isso representa aumentar e melhorar a qualidade do serviço dentro das agências e superintendências”, resumiu o presidente da Telebras, Frederico de Siqueiro Filho.

Capacidade

"É muito significativo o interesse do Governo Federal em recuperar uma empresa com a capacidade da Telebras. No passado, vivemos momentos de muita esperança em nossos governos. Depois vieram os anos de incerteza, quando tentaram privatizar nossas empresas públicas, inclusive a Petrobras e a Telebras. E nós voltamos para impedir esse desmonte e retirar a Telebras do plano de privatizações, colocando-a a serviço dos brasileiros e das brasileiras", ressaltou Lula.

O evento reuniu diversas autoridades, entre elas os ministros Rui Costa (Casa Civil), Juscelino Filho (Comunicação), José Múcio (Defesa), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovações), Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), além do Comandante da Aeronáutica, o Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno.

Conexão

Para Juscelino Filho a Telebras atua de forma decisiva para levar mais conectividade ao Brasil, principalmente em regiões onde a iniciativa privada não chega. “A Telebras é cada vez mais prestadora de soluções de conectividade. Estamos levando internet hoje com velocidade para escolas, unidades de saúde, órgãos públicos, comunidades rurais, aldeias indígenas, comunidades quilombolas. Lugares onde o setor privado não vê viabilidade econômica para investir”, disse o ministro das Comunicações.

O COPE-P é um conjunto de edificações para operar e monitorar o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). Trata-se de um satélite 100% brasileiro que cobre todo o território nacional. Além do uso estratégico militar em Banda X, também opera em Banda Ka, o que viabiliza internet banda larga para milhares de brasileiros nos programas de inclusão digital e acessibilidade do Governo Federal.

