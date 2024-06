Mega-Sena: aposta de Pernambuco acerta a quina e ganha R$ 41,1 mil; prêmio principal acumula

A- A+

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, na noite desta terça-feira (11), no concurso 2.735 da Mega-Sena, que acumulou.



As seis dezenas sorteadas do concurso foram: 47 - 53 - 59 - 46 - 05 - 33.



Já 62 bilhetes acertaram cinco números e, pela quina, cada um receberá R$ 41.177,36. Entre essas apostas, uma foi realizada no Sertão de Pernambuco, no município de Petrolina, através de canais eletrônicos.

O total de apostas que acertou quatro dezenas chegou a 4.504, e cada uma receberá R$ 809,75.



Acumulada, a Mega-Sena tem estimativa de prêmio de R$ 40 milhões no próximo concurso, quinta-feira (13).

