Ministério da Fazenda pede à PF investigação sobre compartilhamento indevido de CPF de Haddad

O Ministério da Fazenda pediu à Polícia Federal (PF) a investigação de uma pessoa que estava compartilhando o CPF do ministro Fernando Haddad em grupos de aplicativos de mensagem. A informação foi veiculada pelo Valor e confirmada pelo Globo.

O caso estaria ligado ao imbróglio envolvendo a normativa do Pix que ampliava a fiscalização sobre as transferências mensais superiores a R$ 5 mil realizadas por pessoas físicas.

A pessoa a ser investigada estaria usando um telefone celular da Bahia para disseminar número de CPF de Haddad em grupos de Whatsapp sugerindo que os outros participantes utilizassem o dado ao realizarem compras e usarem serviços que solicitam a identificação do cliente.

Além disso, o CPF do ministro também estaria sendo compartilhado em grupos de redes sociais com a mesma orientação, que o dado fosse identificado em notas fiscais após a realização de compras.

O golpe seria um modo de tentar impulsionar as movimentações financeiras do ministro, que ficariam em um valor muito acima de sua remuneração, fazendo Haddad cair na malha fina da Receita Federal.

A pasta ainda estuda se vai precisar enviar um ofício para cada caso identificado, ou se, conforme novos golpes foram identificados, eles possam ser anexados à medida.

Na tarde desta quarta, o governo convocou uma entrevista coletiva para anunciar a revogação da normativa. A informação foi confirmada pelo secretário da Receita Federal, Robison Barreirinhas. As declarações foram feitas após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo irá editar uma medida provisória (MP) para garantir que o Pix não será taxado.

— A MP equipara pagamento com PIX a pagamento em dinheiro — disse o ministro. — Lula está para assinar uma MP para reforçar gratuidade e sigilo do Pix.

