Ministro da CGU cobra lei que "resolva" falta de transparência em emendas

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques de Carvalho, cobrou nesta segunda-feira maior transparência do Congresso Nacional quanto à liberação de emendas parlamentares e disse que, ao não disponibilizar informações necessárias para fiscalização, o legislativo dificulta o trabalho do órgão de controle.

O ministro concedeu uma entrevista coletiva na tarde de hoje para apresentar mudanças no Portal da Transparência e fazer um balanço das auditorias conduzidas por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Nós tivemos dificuldades, no processo de auditoria, de conseguir, em muitas situações, saber onde o recurso foi utilizado nos municípios. Se há um problema de transparência no início do processo, esse problema vai escalando até o final. A gente espera que o Congresso Nacional resolva essa questão e aprove um projeto de lei que de fato viabilize a transparência e a rastreabilidade, que, no fundo, no fundo é uma decisão do Supremo que precisa ser cumprida. E para nós, quanto mais rápido isso acontecer, facilita também nosso trabalho na auditoria ", disse Carvalho.