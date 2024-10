A- A+

PRODUÇÃO Exportação de veículos sobe 51,7% em um ano, diz associação que representa montadoras Produção avançou 10,1% no mesmo período, enquanto as vendas subiram 19,5%

As exportações de veículos automotores cresceram 51,7% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado, mostram dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Além disso, as vendas de veículos subiram 19,5% no período, somando 236,3 mil unidades. Os dados indicam a maior média diária de emplacamentos para os últimos cinco anos.

Até o momento, foram vendidos 1,86 milhão de veículos no ano, um aumento de 14,1% frente aos nove primeiros meses de 2023. Houve também aumento de 10,1% na produção nacional, com 230 mil unidades produzidas em setembro. No acumulado do ano, o avanço é de 7%, totalizando 1,87 milhão de veículos.

O presidente da Anfavea, Márcio Leite, disse que os resultados de setembro foram impulsionados pela conjuntura econômica, sobretudo diante de taxas de juros e desemprego mais baixos, o que — junto à demanda nacional por uma frota renovada — tem ajudado na retomada do setor.

"Falando de emplacamentos, a conjuntura econômica e a taxa de juros contribuíram bem. A gente vê o Brasil com baixos níveis de desemprego, isso tem ajudado bastante nessa retomada. Há uma demanda reprimida, pela frota bastante envelhecida. Todos esses fatores estão fazendo com que o mercado volte próximo da normalidade. E a produção cresceu por esse mercado (interno), mais as exportações".

Apesar desses dados, o aumento dos custos têm pesado para os fabricantes. Segundo Leite, as montadoras têm recorrido ao transporte aéreo para importar insumos devido à superlotação nos portos, que vem encarecendo a produção.

"O transporte aéreo, que é muito mais caro que o transporte marítimo, tem impactado a produção dos fabricantes de veículos. Todos os fabricantes têm sofrido muito para trazer itens importados, que são utilizados na produção, para atender à demanda do consumidor."

Leite também mencionou que a capacidade dos portos vem sendo discutida com autoridades e que a Anfavea tem uma reunião agendada com o presidente Lula amanhã, durante a tarde, mas não revelou o tema da conversa. As montadoras associadas à entidade devem estar presentes no encontro.

Ele disse que o país tem estoque de veículos em volume equivalente às vendas anuais, sendo a maioria desses automóveis importados da China. O presidente da Anfavea disse que não se sabe se essas unidades devem ser vendidas ao mercado interno ou exportadas para outros países, com o país funcionando como uma espécie de hub.

Veja também

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS Regra para crédito em comunidades não pode ser igual à de multinacional, diz Mercadante