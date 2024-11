Água do São Francisco abastece milhares de pernambucanos

A- A+

O projeto de Transposição das Águas do Rio São Francisco já abastece boa parte do Nordeste Setentrional, mas para cumprir o propósito de beneficiar 12 milhões de nordestinos, como inicialmente previsto, muitas obras complementares precisam ser concluídas.

Conforme série de reportagem publicada pelo Movimento Econômico, algumas dessas obras começam a avançar, como o Ramal do Salgado, no Ceará, e o Ramal do Apodi, na Paraíba.

Por outro lado, outras obras que já estão concluídas não têm condições de transportar o volume projetado de água porque carecem de equipamentos. É o caso do trecho do Eixo Norte da Transposição no Ceará.

As águas do Rio São Francisco já chegam a 1,65 milhão de pessoas na Paraíba e em Pernambuco. Dos 4 milhões de residentes da Paraíba, 1 milhão – ou seja 25% – têm água nas suas torneiras graças a esse projeto.

Em Pernambuco, são 650 mil pessoas que recebem as águas da transposição. Esse volume destinado ao estado, porém, está aquém do projetado e a razão é que a principal obra complementar que vai transportar a água, a Adutora do Agreste, ainda está em obras.

A primeira fase da Adutora do Agreste tem a conclusão prevista para 2026 e isso vai exigir mais R$ 500 milhões em investimentos, além do R$ 1,2 bilhão já empregados no projeto. O empreendimento é construído, majoritariamente, com recursos federais.

A segunda etapa da Adutora do Agreste vai beneficiar 45 cidades, podendo abastecer 800 mil pessoas. Esta segunda fase tem um orçamento estimado em R$ 2 bilhões e as obras devem iniciar em 2026, segundo o secretário de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco, Almir Cirilo. A expansão da distribuição hídrica traz alento a muita gente, mas não deixa de ser lamentável que esteja ocorrendo com tanto atraso.

A Recuperação Judicial do Grupo João Santos avança com aprovação do plano por 58% dos credores, em assembleia geral realizada na última terça-feira (05). Crédito para advogado Gustavo Matos, sócio do Matos Advogados, que conduz o processo, e para o economista João Rogério Filho, da PPK Consultoria, responsável pela estruturação econômico-financeira do grupo.



Neste 7 de novembro, comemora-se o dia de uma das uvas mais populares no Brasil, a Merlot, originária da região francesa de Bordeaux. Para celebrar a data, a Cantu, do Grupo Wine, destaca em seu portfólio vinhos de três países: o Sutter Home Merlot (EUA), o chileno Ventisquero Reserva Merlot, e o Calvet Varietal Merlot, que traz um toque francês.



Convido os leitores a acompanhar o debate “O Futuro do Jornalismo”, nesta sexta-feira (06), no Rec’n’Play, do qual participo ao lado de Agélica Tasso (TV Globo), Mathues Netzel (O Poder) e Monique Cabral, (Recife Ordinário), com mediação de Rosário Pompéia. Em debate o papel das novas tecnologias, como inteligência artificial, na redefinição da produção e consumo de notícias. Será às 14h, no Moinho Recife.

A advogada Renata Escobar destaca uma recente decisão do STF para quem planeja a sucessão familiar. De acordo com o precedente, o adiantamento de herança não está sujeito ao Imposto de Renda, mesmo se houver diferença entre os valores de aquisição de um bem e o de mercado no momento da doação.

A advogada Celina Pessoa de Mello convida para o curso online “Leilões de imóveis: teoria e prática”, da Universidade Ibradim (Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário). Inscrições no site da instituição.

Os 62 anos de fundação da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) serão comemorados no próximo dia 27, durante a abertura do Fala Norte Nordeste 2024, congresso que ocorre até 29 de novembro, no Recife Expo Center.

