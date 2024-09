Clientela esvazia bares e restaurantes por causa das bets

A- A+

O levantamento da Abrasel sobre a situação econômica dos bares e restaurantes de Pernambuco, divulgado ontem, apontou que 56% das empresas não fizeram lucro em julho. Deste universo, 19% operaram no prejuízo e 37% em equilíbrio. Os outros 44% foram mais felizes e lucraram.

Os dados revelam ainda que 31% não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses e 59% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação. Os principais fatores que levaram ao desempenho ruim foi a redução no número de clientes e o alto custo de alimentos e bebidas. A queda na clientela foi sentida por 65% dos empresários do setor. Um fenômeno que vai na contramão da melhora da economia, com mais emprego e renda verificados nos últimos meses.

Em junho, conforme pesquisa do Caged divulgada na última semana de agosto, Pernambuco havia registrado, pela sexta vez no ano, saldo positivo de empregos. O Estado gerou 7.578 novos postos de trabalho em julho de 2024, quantitativo 72,7% maior do que o observado no mesmo período do ano anterior (4.388), um acúmulo de 25.172 novos empregos formais entre janeiro e julho deste ano. Isso representa um crescimento de 146% em relação aos sete primeiros meses de 2023. Então, qual a razão para essa queda na clientela?

Para Paulo Solmucci, presidente nacional da Abrasel, as bets estão impactando os resultados. “Estes serviços de apostas e jogos estão desviando cada vez mais receitas do consumo na economia, principalmente em comércio e serviços, que poderiam estar com resultados melhores graças ao aumento da renda média no país. No nosso setor, sem dúvida, este é mais um fator a dificultar a recuperação”, diz Solmucci.



O Recife Outlet contará com a consultoria de Carlos Ferreirinha, um dos mais renomados especialistas em gestão de luxo. No comando da MCF Consultoria, ele vai fazer uma análise detalhada dos movimentos de consumo e comportamento dos clientes do centro de compras. A ideia é entender o desejo e o comportamento dos consumidores das grandes marcas dentro do mall.

Na vídeo-coluna Giro do Mercado desta semana, Felipe Moura, da Finacap explica a queda registrada na bolsa nesta sexta-feira (06/09) após alta de 15% nos últimos dois meses. Ele também ressalta que o resultado do mercado de empregos nos EUA veio mais fraco que o esperado e isso confirma um cenário já bem encaminhado para queda dos juros norte-americanos em setembro. Já no Brasil, há muitas dúvidas sobre a próxima decisão do Copom. A vídeo-coluna pode ser acessada no portal Movimento Econômico: www.movimentoeconômico.com.br .

A Petrobras e a Embrapa assinaram, nesta sexta-feira (6/9), no Rio de Janeiro (RJ), termo de cooperação para desenvolver estudos técnicos em matérias-primas renováveis para obtenção de produtos de baixo carbono, incluindo biocombustíveis, química verde e fertilizantes. A parceria envolve o desenvolvimento pela Petrobras de soluções tecnológicas e a implantação de unidades industriais para produção de biocombustíveis e bioprodutos. Em contrapartida, a Embrapa desenvolve um protocolo de culturas agrícolas de baixo carbono, como a soja, envolvendo técnicas agrícolas racionais, como o protocolo de certificação dessa cultura.

