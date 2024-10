A- A+

Coluna Movimento Econômico Com uso da IA, Prefeitura do Recife redefine a gestão pública Tecnologias melhoram a gestão e aproximam o poder público do cidadão

O uso de tecnologia, em especial da Inteligência Artificial (IA), no setor público encontra bons exemplos de eficiência na Prefeitura do Recife. Aqui vou mostrar apenas duas situações. A primeira é a iniciativa Conecta Recife.

Essa plataforma começou prestando serviço de Wi-Fi em vias públicas e, em 2019, alcançou 8 mil usuários. Com a pandemia, diante da necessidade de promover a inclusão digital para superar as desigualdades sociais e garantir a vacinação a todos, o Conecta Recife conseguiu não apenas otimizar a logística de serviços, mas garantir a continuidade dos atendimentos essenciais, como as vacinas, de forma segura e eficiente. O resultado? Um dos melhores programas de vacinação do Brasil, que se destacou pela agilidade e pela transparência na entrega de serviços.

O uso de IA permitiu que a prefeitura monitorasse dados em tempo real, otimizasse processos e até mesmo oferecesse suporte psicológico aos cidadãos por meio de assistentes robóticos.

Hoje, com cerca de 1,7 milhão de pessoas conectadas, permite um relacionamento mais próximo e dinâmico entre o governo e o cidadão. O Conecta não é apenas uma ferramenta, mas uma virada de chave que redefine a gestão pública. Atualmente a plataforma reúne mais de 800 serviços, reduzindo a burocracia e aumentando a transparência.

A Prefeitura do Recife também usou a IA para enfrentar a ineficiência nas filas do sistema público de saúde. Com a ferramenta foi possível identificar que cerca de 40% dos atendimentos não ocorriam devido a faltas dos pacientes. Os que faltavam impediam que outros pudessem ser atendidos, porque as vagas das consultas estavam teoricamente ocupadas.

Para resolver a questão, a prefeitura adotou uma estratégia inspirada nas companhias aéreas: o overbooking da saúde. Através de um software específico, foram agendadas mais consultas do que a capacidade real, otimizando a ocupação dos serviços de saúde e garantindo que a maioria da população fosse atendida.

Essa abordagem não só acelerou o atendimento, como melhorou a utilização dos recursos disponíveis, alcançando uma taxa de ocupação de 90% a 94%. É um exemplo prático de como a tecnologia pode ajudar a gestão pública a se tornar mais eficiente.



CSX Week

Recife vai sediar o CSX Week, considerado o maior evento da América Latina com foco no Sucesso e na Experiência do Cliente. Será dividido em dois dias, 23 e 24 de outubro. O primeiro dia acontece no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, e conta com palestras de representantes de grandes empresas como Amazon, Nissan e Cinemark. Já o segundo, no Moinho Recife Business & Life, no Recife Antigo, vai ter o foco em networking e em rodadas de negócios.

Trinity

A empresa de energia brasileira Trinity Energias Renováveis planeja investir R$ 311 milhões até 2025 em 47 usinas, em 24 municípios espalhados pelos estados de Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí. De acordo com João Sanches, CEO da Trinity, o objetivo é expandir-se no mercado de energia da região por dois fatores: custo médio de energia elevado e pela alta radiação solar. “O Nordeste possui uma das maiores incidências solares do mundo, e conta com condições de financiamento favoráveis", destaca João Sanches, CEO da Trinity Energia.

Italiana Day

Neste sábado (19), Marcony, Matheus e Felipe Mendonça, à frente do Grupo Italiana, promovem o Italiana Day. As lojas do Recife e Caruaru vão oferecer test drives e condições especiais para aquisição de veículos novos, seminovos e utilitários, incluindo os segmentos de SUVs e picapes, que seguem como os mais desejados pelos brasileiros. No último ano, os SUVs representaram quase 50% das vendas de veículos novos no país, e a Fiat e Jeep lideram o mercado.

Carrilho

A Construtora Carrilho foi reconhecida como a 34ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil, de acordo com o ranking Great Place to Work (GPTW), na categoria de médias empresas nacionais (100 a 999 funcionários). A empresa pernambucana se destacou como a única construtora a figurar na lista. Com mais de 600 colaboradores, a Carrilho se consolidou na categoria Construction e Real Estate, sendo valorizada por suas práticas de gestão de pessoas, clima organizacional e desenvolvimento de talentos.

Leia também no Movimento Econômico:

Ele construiu a Iquine há 50 anos. E tudo começou com 4 cabras

Suinocultores do Agreste têm apoio para aumentar rebanho em Pernambuco

Veja também

Coluna Movimento Econômico Barragem estratégica para cadeia do H2V será viabilizada por PPP; saiba mais