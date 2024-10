Combustível do Futuro: desafios e investimentos de R$ 200 bilhões

A- A+

Na próxima terça-feira (08), o presidente Lula deve sancionar o PL do Combustível do Futuro, que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis no Brasil.

O projeto reúne iniciativas voltadas à promoção dos biocombustíveis, com destaque para o SAF - o combustível sustentável de aviação -, além de diesel verde, do biometano, e da captura e estocagem de carbono.

Vinha sendo muito aguardado pelo setor de sucroenergético, uma vez que ampliará o mercado dos biocombustíveis já consolidados – o etanol e o biodiesel. O percentual de etanol anidro a ser adicionado na gasolina poderá chegar a 35%. Já o biodiesel ganha um prolongamento de sua rampa de adoção, de 2025 para 2030.Essa transição deve demandar investimentos da ordem de R$ 200 bilhões, de acordo com o Ministério das Minas e Energia. Além de ser preciso substituir a logística estabelecida para as fontes fósseis, haverá necessidade de investimentos em infraestrutura, manuseio e treinamento.

Também será necessário planejamento para se evitar gargalos de biomassa, matéria-prima das novas fontes energéticas. Em uma palestra recente, o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, disse que se a Petrobras fosse usar apenas soja em suas plantas de processamento, consumiria 15% de toda a produção brasileira.

A virada de chave na política dos combustíveis vai exigir ainda que se amplie a escala dos financiamentos e que se regulamente esse mercado para garantir que os investimentos possam ser feitos com segurança jurídica.

Planos odontológicos

O número de pernambucanos com sorriso mais bonito cresceu. De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a quantidade de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos aumentou em mais de 89 mil em 12 meses em Pernambuco, alcançando 1.328.701 pessoas. De acordo com Roberto Seme Cury, presidente Associação Brasileira de Planos Odontológicos, o crescimento foi impulsionado por fatores como a acessibilidade financeira e conscientização sobre a importância da saúde bucal.

Café salgado

O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com a Organização Internacional do Café (OIC). Mas por aqui o café anda bem salgado. Nos últimos 12 meses, subiu quase quatro vezes mais que a inflação. No acumulado de 2024, já acumula alta de 21,5% nas gôndolas dos supermercados. Levantamento feito este ano pela Ticket, com a pesquisa + Valor, mostra que o café é um importante complemento do almoço do brasileiro e hoje representa 10% do valor total da refeição completa (R$ 51,61).

Novidades no Plaza

O Plaza Shopping traz novidades no seu mix de operações com novas lojas da Zeiss, Damyller, Granado, Frederick Cookies, Bacio di Latte e Castro Joias. TIM, Morana e Vivo apostaram em reformas, enquanto Hering e Kopenhagen reabrem em breve com novas dimensões.

Hair care

De acordo com dados da Precision Reports, o mercado global de cuidados com cabelos deve atingir um faturamento superior a US$ 107,5 milhões até 2027, em parte graças às inovações constantes no setor.

