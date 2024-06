A- A+

Dias atrás, em uma palestra para dirigentes de bancos, a economista e professora Tânia Bacelar mais uma vez repetiu: “O Nordeste tem que ser revisitado”. No seu entendimento, a região que está no imaginário de boa parte dos brasileiros já não corresponde à realidade.

A declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro, na última quinta-feira, em resposta a um comentário em sua rede social, é um exemplo atual dessa visão distorcida. Como resposta a uma provocação postada em seu perfil que diz “Direita no Nordeste nunca mais”, o parlamentar atacou respondendo que o Nordeste é a “pior região do país”.

O Nordeste tem desafios históricos, de fato. Em 2022, detinha 27% da população total do Brasil, mas 51% de seus habitantes estavam em situação de pobreza. Mas, por outro lado, nunca a região ofereceu tanta oportunidade para que negócios prosperem por aqui, revertendo isso em benefícios à sua população.

Segundo a Consultoria Tendências, o Nordeste deve crescer mais rápido do que o resto do país entre 2026 e 2034, a uma taxa de 3,4%, acima da média nacional de 2,5%, retomando um padrão que se viu nos anos 2000. Os investimentos públicos e privados previstos para o período em setores como energia renovável, gás natural e saneamento, entre outros, chegam a R$ 750 bilhões.

Tânia Bacelar, no entanto, alertou para falhas em torno do desenvolvimento regional. Ela diz que foram criadas políticas centradas na desigualdade e essas políticas estão em crise. O símbolo dessa decadência é a própria Sudene, que perdeu sua força. Faltam instrumentos para avançar. Essa discussão define o futuro do Nordeste, segundo ela.



Prepi

A Prepi, startup pernambucana que oferece serviços para pequenos comerciantes que querem montar lojas digitais, foi comprada pela Buzzmontior, empresa de monitoramento de redes sociais. O valor não foi revelado. Agora, os sócios da Prepi vão trabalharem com IA para a BuzzCreator, empresa que surge com a aquisição e tem foco em pequenos influenciadores. Tanto a Prepi e quanto a Buzzmonitor são empresas que nasceram de ex-alunos do Centro de Informática (CIn), da UFPE.



Dia Mundial do Meio Ambiente

No próximo dia 03, às 15h, na Fundação Joaquim Nabuco, o advogado Carlos Queiroz será um dos homenageados da Semas e CPRH, pelo seu ativismo ambiental junto ao Rio Timbó.

Di2win

A deeptech Di2win anuncia seus primeiros passos no mercado internacional. Na África, a empresa vem atuando com processos de digitalização, contribuindo, por exemplo, para pôr fim às certidões de nascimento feitas à mão nos cartórios angolanos. Na Europa, vai se instalar na cidade de Aveiro, em Portugal, o novo destino das empresas de TI do Porto Digital.

Geração solar

A expansão do mercado de geração solar distribuída, tem contribuído para redução nos equipamentos. Só no último ano, o valor do sistema solar completo, que vem com equipamento para armazenamento acoplado, teve queda média de 50%, segundo a multinacional SolaX Power.

Caruaru

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru (CaruaruPrev) ficou entre os 15 melhores institutos de previdência do Brasil na categoria Responsabilidade Previdenciária, no grupo de médio porte, ocupando a 13º colocação nacional e a 2º no estado de Pernambuco.



