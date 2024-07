Reforma tributária elevará custo do imóvel

A- A+

A reforma tributária vai tornar mais difícil a aquisição da casa própria para a classe média. Hoje, tanto construtoras quanto incorporadoras podem ser beneficiadas por um Regime Especial de Tributação (RET), que limita em 7% a tributação sobre o faturamento na venda de frações de terreno ou construção de condomínios, considerando os tributos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Somado ao ISS, que varia conforme o município, e gira em torno de 5%, a carga tributária para o setor chega a 9%.

Caso o projeto de lei complementar (PLP) 68/2024, aprovado na Câmara, seja mantido pelo Senado, as mudanças propostas devem elevar as alíquotas para 10,6%, no caso de locações, e para 15,9% na aquisição de bens imóveis.

A Câmara Brasileira da Indústria de Construção (CBIC) estima que essas elevações nas alíquotas vão gerar um aumento de até 51,7% na tributação sobre operações de compra e venda, e de até 136,2% sobre as de aluguéis. Isso será repassado ao valor dos imóveis, obviamente.

Imóvel com redutor social

O projeto, no entanto, prevê o dispositivo do redutor social, que garante descontos progressivos quanto menor for o valor do imóvel. Isso faz justiça social, barateando os imóveis no padrão Minha Casa, Minha Vida. Assim, os reflexos da reforma serão mais sentidos na classe média e alta. E quem não faz parte da parte da classe mais abastada da sociedade, terá mais dificuldade para fechar as contas na hora de comprar um imóvel.

No podcast Papo de Negócio, desta semana, disponível no canal do Youtube do Movimento Econômico, o advogado Alexandre Albuquerque, sócio no escritório Ivo Barboza Advogados Associados, detalha esse tema, que é tão importante para as construtoras, quanto para os consumidores. Assista abaixo a entrevista do advogado à Patricia Raposo, fruto de uma parceria entre o escritório e o Movimento Econômico.



Vida de aposentado

Em parceria com o Instituto Opinion Box, a Serasa divulgou ontem, Dia dos Avós, pesquisa sobre o comportamento financeiro deste público. Entre os resultados, 6 em cada 10 entrevistados revelam não conseguir manter o padrão de vida que tinham antes da aposentadoria. Além disso, 62% ainda tiveram que recorrer a crédito ou empréstimo para auxiliar nas despesas.

Exemplo vem de cima

Às 4h da última sexta-feira, o presidente do grupo Masterboi, Nelson Bezerra, já estava na unidade frigorífica do Recife para celebrar o Dia dos Motoristas com o time que dirige sua frota. Em sua palestra, falou sobre a necessidade do bem-estar, numa atividade em parceria com o Sest/Senat.

Visão do crescimento

A Audens EDU volta com mais uma imersão. Desta vez o tema é “Gestão do Futuro”. Voltado a empresários, executivos e diretores, o curso será ministrado por profissionais com experiência na IBM, 99, Rappi e Link School. Informações: imersao.audensedu.com.br

Martorelli

O Escritório de Advocacia Martorelli Advogados expande a sua matriz, no Recife, e inaugura mais um andar no endereço do Rio Mar Trade Center. Necessário para comportar o time que cresceu e já comporta 250 pessoas.

Fecomércio

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, recebeu do Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) a Comenda Dr. Plínio Affonso de Farias Alello.

Assista também Movimento Econômico:

Veja também

Geral Prefeitura de Maceió e Braskem são autuadas por crime ambiental