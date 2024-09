A- A+

A Sudene pôs fim a um jejum de 10 anos e reativou o Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (Coriff). Ele voltou a se reunir na última terça-feira (10), após o Conselho Deliberativo, o Condel, aprovar a ampliação dos seus membros. Agora, além de Banco do Nordeste, Caixa, Banco do Brasil e BNDES, o Consórcio Nordeste e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) passam a integrar o Coriff.

A reativação do Coriff tem por propósito integrar os instrumentos de financiamento às políticas voltadas à redução das desigualdades regionais. A cada estado foi solicitado o envio de seis projetos estruturadores, 50% públicos e 50% privados. Eles passarão pelo filtro do Consórcio Nordeste. Já a Finep orientará a aplicação dos recursos em pesquisa e inovação para que sejam adequados às prioridades da região



Danilo Cabral, superintendente da Sudene, disse que será criada uma matriz das linhas de crédito para financiamentos na região, de modo a identificar as lacunas e superposições de financiamentos e a possibilidade de realização de operações de crédito consorciadas.

A ativação do Coriff, segundo ele, se faz necessária diante da ampliação de recursos destinados à região pelo governo federal. Presente na reunião do comitê, a diretora Financeira e de Crédito Digital do BNDES, Maria Fernanda Coelho, destacou a ampliação em 196% no crédito para a região no primeiro semestre - salto de R$ 2,6 bilhões para R$ 7,7 bilhões.

O BNB também tem ampliado sua oferta. Este ano foram disponibilizados R$ 39,4 bilhões e em 2025 o volume deve alcançar R$ 47 bilhões. A Finep, que dispõe R$ 20 bilhões em seu orçamento global para 2024, ampliou de 5% para 8% o percentual destinado ao Nordeste.

Para a economista Tânia Bacelar, a discussão fundamental é sobre o que patrocinar na região. Ela ressalta que o Nordeste mudou e a agenda de investimentos se renovou e se tornou mais complexa. Há oportunidades na nova agenda do Nordeste, com destaque para a urgente expansão da infraestrutura, a retomada da industrialização, a valorização das cadeias produtivas, promoção da economia regenerativa, a economia criativa e o turismo.

Fazia tempo que não se via na Sudene um esforço no desempenho de seu papel de indutor do desenvolvimento do Nordeste. Idealizada por Celso Furtado, no governo Juscelino Kubitschek, a Sudene foi perdendo seu protagonismo nos anos 90. As celebradas reuniões, com participação de governadores, ministros e parlamentares, foram se apagando, enquanto eclodiam denúncias de desvio do dinheiro público.

Em 2001, durante o governo de FHC, a Sudene foi substituída pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste (Adene). Sem autorização para conceder renúncia fiscal em apoio a projetos de investimento, a agencia não foi capaz de promover o desenvolvimento da região. Em 2007 foi extinta e a Sudene recriada.

Ao longo de sua trajetória, poucos superintendentes da Sudene ficaram mais do que quatro anos no cargo. Dos 29 que já passaram por lá, Celso Furtado (1959- 1964), José Lins Albuquerque (1974-1978), Valfrido Salmito Filho (1978-1984), General Nilton Rodrigues, (1994-1998) e Paulo Sérgio de Noronha Fontana (2008 a 2012) foram os mais longevos. Os demais ficaram alguns meses, outros dois ou três anos. Nestas condições fica realmente difícil planejar.



