New York Times dá ultimato à empresa de IA apoiada por Bezos para não usar mais seu conteúdo

O jornal americano The New York Times deu um ultimato à startup de inteligência artificial generativa Perplexity, exigindo que a empresa pare de usar seu conteúdo, conforme relatado pelo Wall Street Journal nesta terça-feira.

Em carta enviada à empresa, o NYT afirma que a maneira como a Perplexity vem utilizando seu conteúdo, inclusive para criar resumos, viola seus direitos sob a lei de direitos autorais.



Assim, solicitou que a startup, que recebeu investimentos de Jeff Bezos, informe como está acessando o site do jornal, apesar das medidas de bloqueio, segundo a reportagem do WSJ.

Ainda de acordo com o WSJ, a Perplexity havia assegurado ao NYT que pararia de usar tecnologia de rastreamento ("crawling", em inglês). A startup já foi acusada de plágio por empresas de comunicação social, como Forbes e Wired, mas desde então lançou um programa para endereçar algumas preocupações apresentadas pelos editores, aponta reportagem da Reuters.

Em janeiro deste ano, a Perplexity AI arrecadou US$ 73,6 milhões em rodada de financiamento de um grupo de investidores, que incluiu a fabricante de chips americana Nvidia, e de Bezos, fundador da Amazon, em um acordo que avaliou a startup de inteligência artificial em US$ 520 milhões.

O NYT processou a OpenAI no fim do ano passado por direitos autorais, ao acusar a empresa de usar milhões de seus artigos de jornal sem permissão para treinar seu chatbot de IA.



Outras empresas de mídia, como The Atlantic e Vox Media, assinaram acordos de licenciamento de conteúdo com a OpenAI, permitindo que a criadora do ChatGPT tenha acesso ao conteúdo delas.

