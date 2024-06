A- A+

Economia Nordeste é considerada região que mais cresceu no nível de atividade econômica, diz Bacen De acordo com o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, a região deve manter a trajetória de crescimento nos próximos anos

Durante a abertura do evento CB Debate, o Banco Central do Brasil (Bacen) divulgou que o Nordeste foi a região que mais cresceu no nível de atividade econômica no Brasil no primeiro trimestre de 2024.

Os dados são do índice de atividades IBCR-NE e foram comentados na sede do jornal Correio Braziliense, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (19).

De acordo com o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, a região deve manter a trajetória de crescimento nos próximos anos. Os avanços econômicos acima da média do Brasil resultam da disseminação de políticas públicas voltadas à inovação e aumento de produtividade em todos os setores.

A projeção considera que os investimentos também em áreas como agronegócio e infraestrutura repercutem, de maneira positiva, na eficiência da economia regional e nacional e promovem a redução de custos e impulsionam a geração de empregos e renda na área de atuação do Banco, que inclui o Nordeste e parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Projetos como o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o Acredita e o Nova Indústria Brasil, lançados pelo presidente Lula, se inserem com papel relevante nesse processo, aliados com ações de sustentabilidade de proteção do meio ambiente.

Paulo Câmara participou do painel voltado ao debate de políticas públicas para desenvolvimento econômico e social. Já o diretor de Negócios do BNB, Anderson Possa, contribuiu com o debate sobre emprego formal, geração de renda e inclusão social.

Em sua participação, o executivo Anderson Possa apresentou estimativa de impacto dos investimentos do Banco do Nordeste na economia, considerando os R$ 58,5 bilhões aplicados em 2023: incremento de R$ 68,7 bilhões de valor adicionado à economia; de R$ 119,8 bilhões no valor bruto da produção; de R$ 10,4 bilhões na arrecadação tributária; de R$ 19,6 bilhões na massa salarial; além de geração e manutenção de cerca de 2,5 milhões de empregos.

O projeto CB Debate reúne, presencial e virtualmente, autoridades e especialistas para realizar análises sobre temas relevantes para a sociedade brasileira. Esta edição trouxe foco para “A força do Nordeste na transformação social do País”.

