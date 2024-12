A- A+

LOTERIA O que você faria com R$ 600 milhões? Veja o que dá para comprar com o prêmio da Mega da Virada Prêmio histórico permitirá ao ganhador (ou ganhadores) uma vida de luxo. Dá pra pensar em carrões, mansões, viagens e artigos de grife

A noite de réveillon promete ser ainda mais animada para aquele que embolsar o maior prêmio já pago pela Mega-Sena: nada menos que R$ 600 milhões, o maior valor da história da loteria, na edição especial Mega da Virada.

O sorteio que acontece no dia 31 de dezembro, às 20h, vai permitir ao ganhador desfrutar de bens e experiências luxuosas que poucos hoje têm condições de pagar. Ou ainda será possível investir e faturar cerca de R$ 3 milhões por mês com os rendimentos.



A Caixa, que administra as loterias federais, informou em nota algumas formas curiosas de gastar o dinheiro, para se ter uma ideia do que significa o montante. Segundo o banco estatal, a bolada "permite ao ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 mil em cada diária.



O ganhador do prêmio principal pode também comprar 1.430 carros superesportivos, como o Toyota GR".

Confira o que é possível fazer com a fortuna da Mega da Virada:

Lar doce lar

O novo milionário do pedaço teria bala na agulha para comprar a mansão que deteve o título de imóvel mais caro já vendido no Brasil, localizada no exclusivo Jardim Pernambuco, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, negociada este ano por R$ 220 milhões. E ainda sobraria bastante dinheiro.

A construção é de 1986 feita em estilo inglês, com seis suítes, 18 banheiros, 15 vagas de garagem, salas de estar, jantar, música e reunião, biblioteca, sauna, área de lazer com churrasqueira e piscina semiolímpica. Para manter a limpeza dos 4 mil metros quadrados em dia, a mansão conta com um sistema europeu de aspiração de pó fixado ao rodapé.

Mais "modesta" no preço, mas não no tamanho, o sortudo poderia arrematar a maior cobertura do Brasil, do edifício Tucumã, na Praia do Flamengo, também na Zona Sul do Rio. Está à venda por R$ 59 milhões. São 3.900 metros, três andares e arquitetura clássica.

Carrões

Caso o vencedor seja um apaixonado pelas quatro rodas, ele pode ter na garagem qualquer um dos carros mais caros do mundo, basta escolher. Do Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, avaliado em US$ 30 milhões, o equivalente a R$ 184,9 milhões, ao Pagani Huayra Imola, de US$ 6,0 milhões (ou R$ 36,9 milhões).

Sonho espacial

Para um agraciado que viva sempre no mundo da lua, uma opção são os voos turísticos aos espaço. Em 2021, a SpaceX vendeu passagens para a missão Ax-1 por US$ 55 milhões, R$ 339,8 milhões, cada uma, segundo o jornal Washington Post. Outras companhias também oferecem viagens para fora do planeta, a preços melhores.

Big Macs

Considerando que o Big Mac, sanduíche mais popular da rede de fast food americana McDonald´s, custe R$ 9,50 no Brasil, o ganhador poderia comprar mais de 60 milhões de unidades do autêntico "dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim".

Como jogar na Mega da Virada on-line?

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, até as 18h do dia 31. Os jogos também podem ser feitos pelo portal Loterias Caixa. Os clientes do banco podem ainda tentar a sorte pelo Internet Banking.

Veja também

BRASIL Juros cobrados no rotativo do cartão de crédito sobem para 445,8%, maior em 18 meses, informa BC