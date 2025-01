A- A+

INTELIÊNCIA ARTIFICIAL Onda de downloads levou à interrupção temporária do serviço da DeepSeek Startup relatou que o problema impediu novos cadastros e coincidiu com o aumento da popularidade do aplicativo nas lojas de Apple e Android

A DeepSeek informou que está investigando uma interrupção que afetou o serviço e impediu novos cadastros após uma onda de usuários correrem para baixar o chatbot de inteligência artificial chinês, lançado na semana passada.

O último incidente foi resolvido às 21h32 de segunda-feira (horário local) na China, pouco mais de uma hora depois de a empresa ter divulgado o problema, segundo a DeepSeek.

A página de status da startup também apontou problemas com sua API mais cedo nesta segunda-feira e no domingo.

Foi a maior interrupção relatada pela empresa desde que começou a divulgar o status do serviço, coincidindo com o aumento da popularidade do aplicativo nas lojas da Apple e Android.

A DeepSeek, fundada em 2023 por Liang Wenfeng, afirma ter desenvolvido um chatbot que compete com a tecnologia mais avançada da OpenAI e da Meta, é considerado economicamente viável e capaz de operar em chips menos avançados.



O lançamento do produto tem levantado dúvidas no Vale do Silício sobre a liderança dos Estados Unidos em IA.

