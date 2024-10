A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL OpenAI passa a valer US$ 157 bilhões após obter US$ 6,6 bi em nova rodada de investimentos Acordo coloca a criadora do ChatGPT entre as três maiores startups financiadas por capital de risco, ao lado da SpaceX, de Elon Musk

A OpenAI afirmou que concluiu um acordo para levantar US$ 6,6 bilhões em novos financiamentos, dando à empresa de inteligência artificial um valor de mercado de US$ 157 bilhões, e fortalecendo seus esforços para construir a principal tecnologia de IA generativa do mundo.

O acordo é um dos maiores investimentos privados já realizados e coloca a OpenAI entre as três maiores startups financiadas por capital de risco, ao lado da SpaceX, de Elon Musk, e da ByteDance, dona do TikTok.

O tamanho do investimento ressalta a crença da indústria de tecnologia no poder da inteligência artificial e seu apetite pela pesquisa extremamente cara que impulsiona seu avanço.

A rodada de financiamento foi liderada pela Thrive Capital, a empresa de capital de risco comandada por Josh Kushner, com participação de investidores como Khosla Ventures, Altimeter Capital e Fidelity Management & Research Company.



Outros apoiadores incluem a Microsoft, que já investiu US$ 13 bilhões na startup, e a Nvidia, fabricante de chips cujos processadores potentes estão no centro do boom da IA.



Investidores globais, incluindo o SoftBank Group e a nova empresa de investimentos em tecnologia baseada em Abu Dhabi, MGX, também participaram da rodada de investimentos.

Em um comunicado, a empresa afirmou que usaria a injeção de capital para impulsionar a pesquisa em IA e aumentar sua capacidade de computação.

"A IA já está personalizando o aprendizado, acelerando avanços na saúde e impulsionando a produtividade", disse Sarah Friar, diretora financeira da OpenAI, em um comunicado. "E isso é apenas o começo".

A Apple não participou do acordo, embora a empresa anteriormente estivesse em negociações para investir na rodada, segundo reportou a Bloomberg. A fabricante do iPhone tem uma parceria com a OpenAI para integrar o ChatGPT em seus dispositivos e por meio do assistente de voz Siri.

Como parte dessa parceria, a Apple estava em discussões para obter um papel de observadora no conselho da OpenAI, embora esses planos tenham sido descartados, disseram à Bloomberg pessoas familiarizadas com o assunto.

A enorme rodada de financiamento ocorre após um ano turbulento para a OpenAI. Em novembro passado, o conselho da empresa demitiu e, logo em seguida, recontratou seu CEO Sam Altman. Nos meses seguintes, a empresa reformulou seu conselho, contratou centenas de novos funcionários e perdeu vários líderes-chave, incluindo o cofundador Ilya Sutskever e a diretora de tecnologia Mira Murati.

Ao mesmo tempo, a OpenAI está discutindo a transição de sua estrutura de organização sem fins lucrativos — uma configuração incomum que tem frustrado os investidores — para um modelo com fins lucrativos. A mudança agradaria os apoiadores da empresa, mas poderia apresentar obstáculos legais.

Como parte dessa transição, a OpenAI discutiu conceder ações da empresa a Altman — uma participação que pode valer mais de US$ 10 bilhões, embora o conselho da OpenAI tenha dito que não discutiu números específicos.

A OpenAI deu início a uma obsessão no Vale do Silício com o potencial da IA quando lançou seu chatbot, o ChatGPT, em 2022. A ferramenta pode gerar respostas com linguagem natural a perguntas e acumulou 250 milhões de usuários ativos semanais, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto que pediu anonimato ao discutir informações privadas. Seu serviço pago, o ChatGPT Plus, tem 11 milhões de assinantes, disse a pessoa, e seu serviço voltado para empresas tem 1 milhão de usuários.

Uma série de novas empresas surgiu nos últimos anos para competir com a OpenAI, incluindo várias fundadas por ex-funcionários — como Anthropic e Safe Superintelligence. A OpenAI também enfrenta forte concorrência de grandes empresas de tecnologia com vastos recursos, incluindo o Google e a Amazon, que também estão desenvolvendo seus próprios modelos de IA.

