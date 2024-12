A- A+

Premiação Paulo Magnus, da MV, recebe Oscar da Saúde Empresário recebeu o prêmio "Personalidade do ano", reconhecido como "Oscar da Saúde", por suas ações no ano de 2024

Na noite da última sexta-feira (6), o empresário Paulo Magnus, presidente da MV Saúde Digital – sediada no Recife, foi homenageado com o prêmio “Personalidade do Ano” do Grupo Mídia. Reconhecido como o “Oscar da Saúde”, o evento destaca líderes cujas ações foram marcantes em 2024. Magnus será o primeiro homenageado vivo a receber essa honraria.

O ano de 2024 foi marcante na trajetória de Paulo Magnus que se destacou pela implementação de inovações tecnológicas e por contribuições estratégicas que impactaram diretamente o sistema de saúde. Entre os avanços, destaca-se a adoção de inteligência artificial no cuidado assistencial integrada ao Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP MV).

A MV também passou a desenvolver soluções que garantem a operabilidade entre sistemas de diferentes fabricantes, além de lançar plataformas capazes de integrar dados de saúde em nível nacional, promovendo uma troca eficiente de informações.

Parceria

Um exemplo prático foi a digitalização da saúde em Belo Horizonte onde, em parceria com a prefeitura, quase 400 unidades de saúde passaram a operar com um prontuário único. Esse projeto colocou a capital mineira na vanguarda do uso de tecnologia no Sistema Único de Saúde. e um marco para o projeto de digitalização total da saúde no Brasil até 2034.

Além da sua contribuição no setor tecnológico, Paulo Magnus é reconhecido pelo compromisso com ações sociais. Durante a pandemia de Covid-19, ele liderou iniciativas como a distribuição gratuita das cápsulas Vanessa, que salvaram vidas ao permitir o uso de ventilação não invasiva (VNI), evitando intubações precoces.

Em 2024, durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, Magnus contribuiu para a instalação de unidades de saúde móveis e a distribuição de medicamentos, auxiliando hospitais filantrópicos.

Nascido na pequena Colônia São Pedro, Rio Grande do Sul, Magnus teve uma infância marcada pela simplicidade e desafios. Após a perda do pai aos 13 anos, decidiu estudar para transformar sua realidade. Aos 16 anos, começou a trabalhar no setor de saúde e, em 1987, fundou a MV Saúde Digital, que logo se tornou líder no mercado brasileiro de gestão hospitalar.

Veja também

leilão Relógio de luxo esculpido de meteorito que atingiu a Terra há 1 milhão de anos vai a leilão